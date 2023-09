Morre em Paranaguá empresário baleado em Pontal do Paraná

Foto: Redes sociais

Morreu nesta quinta-feira (29), no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, Joel da Silva, de 45 anos. Ele teria sido baleado na perna na tarde de terça-feira (26), durante uma discussão sobre a compra e venda de um veículo. em Pontal do Paraná,

De acordo com informações apuradas pelo jornal Agora Litoral, a briga aconteceu em um comércio no balneário Leblon, na PR-412. Silva levou um tiro na perna esquerda, que atingiu a veia femoral, após ter desferido um soco no autor do disparo, que seria um policial federal aposentado.

Socorrido no local, e sangrando muito, Joel foi levado para o Pronto Atendimento 24h em Praia de Leste, e, depois, encaminhado para o Hospital Regional.

Joel da Silva era empresário e sobrinho do ex-prefeito Zé do Pontal. O autor do tiro continua desaparecido desde a ocorrência, informou o Agora Litoral.

Pontal chega a 8 homicídios ocorridos em 2023 este ano. No Litoral já são 91 assassinatos ocorridos neste ano.