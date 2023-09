BR-376 tem faixas liberadas na Serra do Mar, no sentido Curitiba

As obras para recuperação da encosta no sentido Santa Catarina continuam no km 668,em Guaratuba.

Trecho onde aconteceram deslizamentos há 10 meses ainda está em obras no

A concessionária Arteris Litoral Sul informou, nesta sexta-feira (29), que as três faixas sentido Curitiba da BR-376, localizadas no km 668, em Guaratuba, estão totalmente liberadas para o tráfego.

Após os deslizamentos ocorridos no final do ano passado devido às fortes chuvas na região, a empresa realizou os trabalhos de recuperação necessários, e concluiu essa etapa.

A solução incluiu escavação da terceira faixa respectivamente com a execução da contenção em concreto projetado, terramesh e reconstituição do pavimento.

A concessionária informa que segue empenhada em viabilizar a recuperação definitiva da obra da encosta do km 669, sentido Santa Catarina, “para restabelecer a total circulação no trecho afetado”.

A Arteris Litoral Sul também informa que “mantém contato constante com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para os trâmites que envolvem realização de obra fora da faixa de domínio da concessão”.

As condições de tráfego em todo o trecho administrado pela Arteris Litoral Sul podem ser acompanhadas em tempo real pelo Twitter @Arteris_ALS. Para informações ou solicitações de serviços, basta ligar para 0800 725 1771, que funciona 24 horas por dia.