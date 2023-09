Assembleia promove debate sobre políticas públicas voltadas para o uso da bicicleta

Fotos: Valdir Amaral / Alep

A Assembleia Legislativa do Paraná sediou na noite desta quinta-feira (28) a abertura da primeira edição do Seminário Paranaense de Ciclomobilidade e Cicloturismo, o ParanáBici. O evento está promovendo uma série de palestras, painéis, conferências e troca de conhecimentos técnicos sobre mobilidade urbana sustentável com base nos modelos de sucesso de planejamento urbanístico do Paraná e do Brasil. Neste primeiro dia, o Seminário contou a palestra magna de dois especialistas no assunto, Renata Falzoni e José Lobo. A convenção continua nesta sexta-feira (28) com uma extensa programação de debates.

Organizado pelo deputado Goura (PDT), o Consulado Honorário dos Países Baixos em Curitiba, a Escola de Gestão do Estado do Paraná e a Escola do Legislativo da Assembleia, o ParanáBici contou com a participação de profissionais técnicos de todo o Estado que atuam na área de urbanismo, trânsito, meio ambiente e gestão pública, além de pesquisadores, estudantes e público interessado no tema.

De acordo com o deputado Goura, o objetivo do ciclo de palestras é desenvolver e construir coletivamente a cultura da bicicleta nas políticas públicas do Paraná. No decorrer do encontro, os participantes trocaram experiências sobre a importância de uma mobilidade urbana sustentável e debateram a implantação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do setor. Além do debate, o evento promove a feira ExpoBici, com produtos e serviços que movimentam a indústria da bicicleta no Estado.

O parlamentar ressaltou ainda que o ParanáBici é um importante espaço de debate com especialistas sobre políticas públicas que priorizam a ciclomobilidade e o cicloturismo no Paraná. “Temos que lembrar e observar o quanto que a bicicleta está crescendo em todo o Paraná enquanto política de Estado. Estamos vendo iniciativas das prefeituras e do governo do Estado para fortalecer o turismo e a economia da bicicleta, além da mobilidade urbana. Neste sentido, o Seminário visa trazer e proporcionar justamente essa troca entre prefeituras e entidades que estão trabalhando tanto a mobilidade urbana e o turismo de bicicleta. O Paraná já é o Estado com mais leis de cicloturismo aprovadas no país. Estamos, dessa forma, fomentando e fortalecendo a bicicleta enquanto política pública”, ressaltou.

O deputado Goura lembrou ainda que a causa tem muitas barreiras. “Entre os principais desafios é construir e destacar, na perspectiva dos gestores públicos, a importância da bicicleta para a sustentabilidade. Quanto mais pessoas pedalarem é melhor para o trânsito, para o meio ambiente, para a saúde individual e coletiva. Queremos fazer com que o gosto pela bicicleta se transforme, de fato, em orçamento, em investimento, em garantias para que essa cultura se consolide cada vez mais”, completou.

Mudanças

Arquiteta urbanista e jornalista premiada por sua trajetória na mobilidade urbana de incentivo o uso da bicicleta, Renata Falzoni frisou que a mentalidade que foca apenas no automóvel deve ser combatida. “Se quisermos realmente combater as mudanças climáticas, se quisermos criar ou resgatar cidades mais resilientes e sustentáveis, temos de abandonar a ideia de que o automóvel é uma solução. Precisamos focar na promoção da mobilidade ativa combinada ao transporte público, criando um ambiente calmo e seguro para todos. Assim teremos cidades melhores, inclusive para aqueles que acham que não tem solução na mobilidade fora dos automóveis”, disse.

Neste sentido, ela reforçou o valor de eventos como o ParanáBici. “É muito importante um evento como este para discutirmos justamente como mudar. E a parte mais difícil de mudar é você ter os gestores públicos com foco em soluções a partir das necessidades das pessoas e não das máquinas. Essa é transformação que o Brasil não consegue dar. Enquanto o mundo inteiro está realmente conseguindo fazer cidades desenhadas a partir do hábito das pessoas caminharem e usarem a bicicleta combinados com o transporte de massa, o Brasil ainda insiste nas soluções de priorizar os automóveis. Para mudar precisamos resgatar nossa história. Curitiba, por exemplo, é uma cidade em que você vê resquícios de um planejamento urbano calcado em cima do transporte público. Infelizmente esses projetos são abandonados em função de uma pressão muito grande para só focar nos automóveis”, comentou.

Foto: Orlando Kissner / Alep

Já José Lobo faz parte do Instituto Mobilidade Ativa, do Rio de Janeiro. Ele é consultor especializado na promoção do uso da bicicleta e tem seu trabalho reconhecido por diversos prêmios e menções, como o Cycling Visionary Awards na Conferência Velo City 2013, em Viena. Em sua participação, Lobo apresentou um panorama da atual situação do problema. “Cada cidade e país tem seu momento para discutir o assunto. Hoje, o consumo é muito alto e o crescimento da população também. Além disso, a população está migrando para as cidades. No entanto, as cidades tem tamanho limitado e o trânsito é o mais afetado. Carros modernos não resolvem o problema. Teremos os mesmos congestionamentos com carros elétricos. Por isso, precisamos transformar nossas ruas em lugares seguros e equitativos. A mudança nas formas de pensar e agir dos governos têm sido um grande desafio. Ainda estamos longe de ações efetivas”, explicou.

O palestrante demonstrou uma série de ações simples que podem imprimir uma mudança na situação. “O que devemos fazer? O primeiro passo é uma revisão de decisões corporativas e administrativas, tanto do poder público quanto das empresas privadas. Também deve haver a conscientização da força de trabalho sobre o uso deste meio de transporte. Além disso, é preciso uma comunicação ampla e planejamento para melhorar a infraestrutura e instalações. Entre os passos está mostrar para as pessoas os benefícios econômicos, ambientais e para a saúde, fomentado a cultura favorável das bicicletas”, afirmou.

Programação

Nesta sexta-feira (29), a partir das 9 horas, será realizado o painel “Ciclomobilidade – Infraestrutura urbana para bicicleta: rumo ao transporte sustentável”. Durante a discussão serão apresentados casos de prefeituras do Paraná e de organizações voltadas para a ciclomobilidade. Na sequência será realizada uma conferência com José Lobo, mediada pelo deputado Goura.

Durante a tarde, a partir das 14 horas, começa o painel “Cicloturismo – cicloturismo e desenvolvimento sustentável local: rumo às economias neutras para o clima”, também com a apresentação de boas práticas no Paraná. Após o debate ocorre uma conferência com Renata Falzoni, mediada pela ciclotativista Viviane Mendonça. O encerramento do ParanáBici ocorre no sábado (30), com uma expedição cicloturística pelo Circuito das Nascentes, em Quatro Barras.

Presenças

Também participaram do evento Robert Willem De Ruijter, Cônsul Honorário dos Países Baixos, Andreas Hoffrichter, Cônsul Honorário da República Federal da Alemanha, Aline Justus, diretora da Escola de Gestão do Paraná, Francis Fontoura, coordenadora Administrativa da Escola do Legislativo, Sérgio Luiz Cordoni, membro titular das Promotorias de Justiça de Proteção do Meio Ambiente de Curitiba, Eduardo Bini, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Rogerio Chaves, diretor de Desenvolvimento Econômico da Invest Paraná, Maria Carolina Maziviero, docente dos Programas de Pós-Graduação em Planejamento Urbano da Universidade Federal do Paraná, e Maria Eugenia Fornea, CEO da incorporadora Weefor e Instituto WF.

Fotos: Valdir Amaral / Alep

Por Thiago Alonso / Alep