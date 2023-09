Escola do Legislativo divulga a relação dos classificados no Geração Atitude 2023

Estudantes da rede estadual de ensino, autores dos 32 projetos de lei selecionados, estarão em Curitiba, no mês de novembro, para a Caravana da Cidadania, quando será escolhida a proposta vencedora desta edição.

Diretor Legislativo e da Escola do Legislativo, Dylliardi | foto: Orlando Kissner/Alep

A Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa do Paraná, divulgou, nesta sexta-feira (29), a relação dos 32 estudantes classificados para a próxima etapa do programa Geração Atitude, que tem o objetivo de apoiar a formação cidadã de jovens paranaenses da rede estadual de ensino.

Neste ano foram 413 propostas apresentadas pelos alunos paranaenses. A seleção dos projetos foi realizada pelo Núcleo de Apoio Legislativo, vinculado à Diretoria Legislativa da Assembleia.

Os 32 estudantes, das diversas regiões do Paraná, se encontrarão em novembro em Curitiba, na Caravana da Cidadania, quando irão conhecer de perto o funcionamento dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e do Ministério Público. No plenário da Assembleia Legislativa será anunciado o nome do aluno do projeto vendedor da edição 2023 do Geração Atitude, que poderá vir a se tornar lei estadual, como ocorreu em anos anteriores, conforme explicou o diretor Legislativo e da Escola do Legislativo, Dylliardi Alessi.

“Esse é um projeto que não é só da Assembleia Legislativa, conosco está o Ministério Público, o Poder Judiciário e o Executivo. Todos sempre com o mesmo objetivo, auxiliar na formação dos alunos e promover que eles tenham mais aceso à política, se interessando mais e entendendo como funcionam as instituições no estado. Esse é o nosso objetivo, que eles se aproximem da política, especialmente do Legislativo, aprendendo a fazer proposições, projetos de lei, e possamos adotar algumas dessas ideias que poderão virar lei e ser aplicada para a sociedade paranaense”.

O Geração Atitude foi lançado em 2015 por meio de uma parceria entre a Assembleia Legislativa, através da Escola do Legislativo, Ministério Público, Governo do Estado, através da Secretaria de Educação, e Tribunal de Justiça.

O programa estimula o debate entre os jovens de temas como cidadania, democracia participativa, voto consciente e ainda esclarece a atuação de cada uma das instituições envolvidas no projeto. Compreendendo melhor todos esses assuntos os jovens assumem o papel de agentes transformadores na sociedade em que vivem.

Em 2017 o programa foi apontado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) como uma das melhores iniciativas brasileiras no combate à corrupção.

Relação dos Classificados

Ana Clara Oliveira Barbosa / Colégio Estadual Nilo Cairo / Apucarana-Pr

Ana Luísa Possetti Godoi / Colégio Estadual Machado de Assis / Londrina-PR

Ana Luiza Marioti Nunes / Colégio Estadual Doze de Novembro / Realeza-PR

Eduarda Carpenedo Kremer / Colégio Cívico-Militar Profª Júlia Wanderley / Cascavel-PR

Fernanda Batista Rosa Domingues / Colégio Estadual Segismundo Antunes Netto / Siqueira Campos-PR

Francisco Dulnik Scatolin / Colégio Estadual José Marcondes Sobrinho / Laranjeiras do Sul-PR

Gustavo Henrique da Silva / Colégio Estadual Carlos Gomes / Ubiratã-PR

Hiuri Henrique Medeiros / Colégio Cívico-Militar Presidente Afonso Camargo / Loanda-PR

Isabella Hutyn Fonte / Colégio Estadual Nilo Cairo / Apucarana-PR

Jéssica de Freitas Morais / Colégio Cívico-Militar Olavo Bilac / Jaguariaíva-PR

Jhesili Mayara Martins / Colégio Estadual do Campo Alfredo Greipel Júnior / Piên-PR

João Guilherme de Lima / Colégio Estadual Teotônio Vilela / Guarapuava-PR

Jonas Jorge Guerra / Colégio Estadual Barão do Rio Branco / Inajá-PR

Julia Urnau / Colégio Cívico-Militar Tarquínio Santos / Foz do Iguaçu-PR

Juliana Stelmach Tack / Colégio Estadual Neusa Domit / União da Vitória-PR

Lara Cristina Fiametti Manfredi / Colégio Estadual do Campo de Flor da Serra / Realeza-PR

Lara Krulikoski das Neves / Colégio Estadual do Campo Eng. André Guimarães Sobral Mangueirinha-PR

Leticia Mariane Zuze Grance / Colégio Cívico-Militar Marechal Rondon / Marechal Cândido Rondon-PR

Lucas Araújo Mota / Colégio Estadual Milton Carneiro / Curitiba-PR

Marcos Daniel Santos de Souza / Colégio Estadual Monteiro Lobato / Colorado-PR

Marcus Vinícius Bueno Zabroski / Colégio Estadual Profª Maria Aparecida Nisgoski / Castro-PR

Maria Alice de Assis Wolski / Colégio Estadual do Campo João Cionek / Santa Maria do Oeste

Maria Eduarda da Silva Alberton / Colégio Estadual Profª Reni Correia Gamper / Manoel Ribas-PR

Matheus Joaquim Ballo Spinassi / Colégio Estadual Castro Alves / Cornélio Procópio-PR

Murilo Souza Nunes / Colégio Estadual Padre Anchieta / Assis Chateaubriand-PR

Nathália Ferreira Gonçalves / Colégio Estadual Professora Zilah dos Santos Batista / Paranaguá-PR

Paulo Valter / Colégio Estadual José de Alencar / Nova Prata do Iguaçu-PR

Pedro Gabriel Souza Santos / Centro Estadual de Educação Profissional Cianorte / Cianorte-PR

Rafaela Cristina da Silva Veiga Caldi / Colégio Estadual Machado de Assis / Londrina-PR

Rhuan Valente de Jesus / Colégio Cívico-Militar Drª Zilda Arns / Umuarama-PR

Robson Silva de Quevedo / Colégio Estadual General Carneiro / Roncador-PR

Victor Telles Ribeiro / Colégio Cívico-Militar Presidente Vargas / Telêmaco Borba-PR

