Caravana de crédito para o turismo atende em Pontal nesta quinta

Pontal do Paraná recebe nesta quinta-feira (5) a Caravana de Crédito Fomento Turismo. O objetivo é orientar empreendedores e oferecer linhas de crédito acessíveis antes do início da temporada de verão.

Das 14h às 18h, equipes formadas por agentes de crédito, correspondentes e técnicos atenderão empreendedores para orientar sobre o Cadastur, do Ministério do Turismo, e também encaminharão propostas de financiamento para projetos de investimento de quem deseja melhorar negócios no setor turístico em geral.

O atendimento aos interessados será em frente ao saguão da Prefeitura e terá apoio da Sala do Empreendedor da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. As linhas de crédito podem atender pousadas, hotéis, restaurantes, bares e estruturas como parques e centros de eventos.

Agente de crédito

Independente da ação pontual em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura de Pontal do Paraná mantém um agente de microcrédito atuando permanentemente. Informações na Sala do Empreendedor, localizada na entrada da Prefeitura.

A 4ª edição da Caravana de Crédito Fomento Turismo, começou em 12 de setembro e percorrerá 31 municípios do Paraná. Uma novidade é o lançamento de um Guia de Capacitação da Secretaria de Turismo, que busca descentralizar as demandas de crédito para empreendimentos no interior e contribuir com os preparativos das empresas para receber visitantes nas festas de fim de ano e na temporada de férias de verão.

(Com informações do Governo do Estado e Prefeitura de Pontal do Paraná).