Prefeitura de Pontal do Paraná inaugura Escritório de Compras Públicas

Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

Foi inaugurado nesta segunda-feira (2), o Escritório de Compras Públicas da Prefeitura de Pontal do Paraná. A estrutura funciona sob supervisão da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, atender as pessoas que desejam participar dos processos de compras do Município.

O escritório fica no piso superior da Prefeitura e também pretende qualificar e orientar micro e pequenos empresários que têm interesse em vender seus produtos e serviços para a administração pública em relação à interpretação de editais, emissão de certidões e capacitação, tanto do interessado quanto de seus colaboradores.

“O que não for atribuição do escritório encaminharemos dentro da Prefeitura porque temos o compromisso de ser um elo entre quem quer vender e o poder público, que sempre realiza compras”, afirmou Sônia Toko, coordenadora do novo Escritório. “É preciso desmistificar essa de que é difícil vender para a máquina pública porque há cartas marcadas, porque prefeituras não são boas pagadoras”, disse. “Em Pontal do Paraná a Prefeitura é, sim, boa pagadora. E paga em dia. Por lei temos até 30 dias e pagamos até antes. As compras são cíclicas pois todo ano há compras a fazer e quem quer fornecer sabe que em determinado período do ano poderá vender”.

Outro diferencial é que o trabalho do escritório conta com o apoio de diversos servidores, de empreendedores e do comércio local. “É importante que todos conheçam o Escritório de Compras Públicas da Prefeitura de Pontal do Paraná e desfrutem de todos os serviços que ele pode proporcionar”, frisa a coordenadora.

Emprego e renda

De acordo com a Prefeitura, a criação do escritório faz parte das políticas públicas de geração de emprego e renda, uma determinação do prefeito Rudão Gimenes.

O prefeito participou da inauguração, ao lado da vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini, do secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, José Juvanete Pereira, de secretários e diretores da administração municipal, além dos vereadores Ezequiel Tavares e João Carlos dos Rosário. Representando o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PR) compareceram Luís Roberto Zaia (representando o superintendente da Regional Leste), Marcos Goes (consultor) e Catiane Santos, gestora do Sebrae Litoral-PR.

Parceria: No Escritório de Compras Públicas, os empreendedores podem contar com serviços através de parcerias firmadas entre a Prefeitura de Pontal do Paraná, incluindo Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Fecomércio-PR (Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Paraná) que envolve Sesc (Serviço Social do Comércio), Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e IFPD (Instituto Fecomércio de Pesquisa e Desenvolvimento); Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná), Fopeme (Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná, TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná), EGP (Escola de Gestão Pública), Fampepar (Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais do Estado do Paraná), Observatório Social do Brasil, Portal de Compras Públicas e Compra Paraná (Escritório de Compras Públicas Virtual).