No Dia do Empreendedor, rodada de negócios online reúne participantes de todo o Paraná

Foto: Guilherme Bittar

Nesta quinta-feira, dia 5, o Projeto MEGA, da instituição GERAR (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional), promove um encontro online para celebrar o Dia do Empreendedor, às 19h.

O evento Mega Meet reunirá participantes do projeto, professores, consultores e empreendedores. A participação é 100% gratuita e pode ser feita através do link: bit.ly/inscricaomegameet

O evento, que já conta com cerca de 200 inscritos, será uma oportunidade para os empresários divulgarem seus negócios para um amplo público, contando com pessoas de todo o Paraná e do Espírito Santo.

Na rodada de negócios, cada empreendedor terá 1 minuto para falar de seu empreendimento. “Será uma grande live com alunos do MEGA do Paraná e do Espírito Santo, para que eles possam apresentar seu negócio”, afirma o coordenador do MEGA, Marcos Costa.

MEGA

O MEGA é um curso gratuito de empreendedorismo desenvolvido pela instituição GERAR. O projeto abrange 42 cidades no Paraná e 11 no Espírito Santo, com mais de 2.500 participantes.

As aulas do MEGA acontecem durante cerca de um mês, com oito encontros presenciais. Somando todas as cinco etapas do curso, que incluem consultoria e acompanhamento individuais, o projeto tem extensão de aproximadamente 6 meses.

O curso aborda estratégias e gestão de negócios, com diferentes desafios e missões para estimular a resolução de problemas e a tomada de decisões, potencializando o processo de aprendizagem e formando novos empreendedores.

“O MEGA contribui para as pessoas verem que é possível empreender, além de iluminar quem já empreende. Temos muitos relatos de mudanças significativas na vida das pessoas através do projeto. É uma capacitação gratuita, porém poderosa”, afirma Marcos Costa.



O que: Mega Meet – Dia do Empreendedor

Quando: 05/10

Horário: 19h

Link para participar como espectador: http://bit.ly/megadiadoempreendedor

Link para inscrição: bit.ly/inscricaomegameet