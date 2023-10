Excursão a Curitiba comemora reforma de escola da Ilha do Amparo

Alunos e professores da Ilha de Amparo e Piaçaguera visitaram lugares históricos e museus da capital, em mais uma ação da TCP

Posem frente Museu da Rosa Cruz | Foto: Divulgação

Na última sexta-feira (29), os alunos da Escola Estadual Antônio Paulo Lopes, localizada na Ilha do Amparo, na Baía de Paranaguá, realizaram uma viagem a Curitiba com o apoio da empresa Terminal de Contêineres de Paranaguá. O passeio é uma celebração do fim da reforma de reestruturação da escola realizada pela TCP e concluída no final do ano passado.

O grupo, composto por 28 alunos entre 10 e 16 anos, que cursam do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II, e pelos professores da escola, viajou da Ilha de Amparo e Piaçaguera até Paranaguá por meio de um barco, onde pegaram um ônibus até a cidade de Curitiba. Chegando na capital, visitaram o Passeio Público, o Museu Rosa Cruz e o Parque da Ciência. No passeio, de cunho pedagógico, todos os locais visitados foram estrategicamente escolhidos pelo corpo docente da escola, com base no projeto de ensino de cada área de conhecimento.

Essa foi a primeira viagem para fora do litoral que a escola realizou desde a sua inauguração, em 2012. Para a diretora Cecilia do Rocio Correa, essa viagem é extremamente importante para os alunos. “Para a escola, essa viagem é a realização de um sonho. Muitas crianças estão tendo a oportunidade de conhecer Curitiba pela primeira vez, e poder mostrar para eles, na prática, um pouco do que eles aprendem na escola estimula muito o aprendizado dos alunos”.

O apoio a essa visita faz parte do compromisso que a TCP tem com a comunidade. Para o superintendente institucional da TCP, Allan Chiang, proporcionar experiências como essa para a comunidade é fundamental. “Essa iniciativa proporcionou acesso à educação e à cultura para as crianças da comunidade parnanguara. Essa ação reforça o compromisso e o esforço do Terminal em promover a educação e o bem-estar das comunidades”, reforça Chiang.

Reforma da Escola

Em 2022, a TCP, em parceria com a Fundepar (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional) e o Governo do Estado, realizou a construção de uma nova estrutura. A escola antes funcionava em uma sala de madeira, e atualmente o novo espaço conta com 70m², dividido em duas salas de aulas, sala de administração, cozinha e sanitários (masculino e feminino).

A demanda da escola estadual Antonio Paulo Lopes surgiu como resultado do diagnóstico socioambiental participativo (DSAP), realizado no âmbito do programa de educação ambiental para a comunidade, vinculado ao licenciamento ambiental da TCP. Neste DSAP, foram consultadas as comunidades vizinhas ao Terminal e, neste diálogo foi apresentada a necessidade da construção da escola em Amparo.

A construção realizada pelo Terminal possibilitou às crianças da Ilha do Amparo o acesso ao Ensino Fundamental II, em uma estrutura capaz de atender aos alunos e a equipe docente, e possibilitando o acesso à educação e o desenvolvimento da comunidade.