Estado vai convocar 275 acadêmicos para atuar na operação Verão 2023/2024

Foto: Sees

A Secretaria de Estado do Esporte (Sees) publicou nesta quinta-feira (5) o ​​​​​​​Edital de Chamamento Público de convocação de acadêmicos para participarem do processo de capacitação voltada ao Verão Maior Paraná 2023/2024. Veja link no final.

São 275 vagas destinadas a estudante de quatro cursos: 180 para Educação Física (a partir do 2º ano); 20 para o curso de Enfermagem (a partir do 2º ano); 60 para Turismo (a partir do 1º ano), e 15 destinadas à Comunicação Social (a partir do 2º ano).

Os interessados devem estar devidamente matriculados em instituições de ensino superior públicas ou privadas do Paraná. Todos os interessados em participar da capacitação deverão ter 18 anos completos na data de início da capacitação

As inscrições vão até as 17h do dia 29 de outubro, por meio do preenchimento do formulário. Os candidatos devem apresentar fotocópia de RG e do CPF; Declaração de Matrícula; Histórico de Aproveitamento Curricular; e Curriculum.

A divulgação dos selecionados para a capacitação será em 16 de novembro de 2023 no site da Secretaria do Esporte e pelo Diário Oficial do Estado. Entre os critérios de desempate estão notas, cursos e outros estágios.

CAPACITAÇÃO – A capacitação é organizada pela Coordenação de Esporte e o Programa Escola do Esporte. O objetivo é a formação de acadêmicos para atuarem em programas, projetos e atividades esportivas durante a temporada de verão. Serão selecionados os melhores avaliados nesta primeira etapa de envio de documentação. Eles terão as despesas de hospedagem e alimentação custeadas pela Secretaria de Estado do Esporte durante o período da capacitação, ficando sob responsabilidade do participante as despesas com transporte.

A capacitação está prevista entre 27 de novembro e 1º de dezembro, em período integral, no município de Pontal do Paraná, em local a ser definido.

Verão Maior Paraná – A nova edição do Verão Maior Paraná está prevista para o período de 26 de dezembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024 e prevê ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento.

Verão passado – No Verão Maior Paraná 2022/2023, veranistas e moradores puderam participar de diversas atividades recreativas oferecidas nos oito postos fixos espalhados em Matinhos (praias de Caiobá e Matinhos), Pontal do Paraná (Praia de Leste, Ipanema e Shangri-la) e Guaratuba (Morro do Cristo). Além do Litoral, n região Noroeste: Porto Rico e São Pedro do Paraná. Segundo a Sees, mais de 800 mil pessoas passaram pelas atividades esportivas e de lazer realizadas diariamente, como caminhada, alongamento, dança, ginástica, escalada, tirolesa, nas quadras esportivas e desafios infantis.

Além das atividades, cerca de 10 mil atletas profissionais e amadores de diversas categorias puderam mostrar as suas habilidades nas praias do Estado, ampliando as opções de lazer dos milhares de turistas e moradores. Entre as competições, estiveram as modalidades tradicionais de areia, como os jogos de exibição de vôlei e futebol com a participação de ídolos nacionais e internacionais, além dos campeonatos de futevôlei, surfe, beach tennis, corrida de rua e travessias a nado.

Acesse o Edital de Chamamento Público nº 03/2023