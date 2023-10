Assessores participam do curso de atualização de técnicas legislativas

Foto: : Orlando Kissner/Alep

A Diretoria de Assistência ao Plenário (DAP) e a Diretoria de Tecnologia de Informação promoveram nesta quinta-feira, 5, no Auditório Legislativo, o curso prático de atualização das técnicas legislativas e utilização do Sistema de Gabinetes (SiLEGIS) para capacitar servidores no uso de sistemas de plenário e administrativos, bem como sobre a protocolização de requerimentos, projetos e os seus andamentos legislativos.

O diretor de Assistência ao Plenário, Juarez Villela Filho coordenou a capacitação e comentou sobre a importância de se manter atualizado no uso dos sistemas legislativos. “Nos últimos meses tivemos um incremento no quadro de servidores e por isso achamos necessário promover este curso, para pessoas que ainda não tinham participado deste mesmo curso no final de fevereiro. Então sentimos, com o tempo, um pouco de dificuldade dos novos assessores parlamentares em saber utilizar o sistema na sua plenitude com todas as funcionalidades que estão disponibilizadas”.

O curso apresentou as diferenciações de requerimentos administrativos, requerimentos de plenário, recepção de documentos, protocolização, encaminhamentos de projetos de Lei, etc., além de elucidar dúvidas dos usuários sobre os sistemas para otimizar tempo e deixar os processos legislativos mais assertivos nos seus trâmites.

Para a assessora da Diretoria de Tecnologia de Informação da Assembleia Legislativa, Milena Renner “ o encontro de hoje tem mais um formato de reunião para o aperfeiçoamento do Módulo de Gabinete junto aos assessores parlamentares porque este sistema já foi implantado há aproximadamente dois anos e, no decorrer deste período, ocorreram algumas melhorias nas funcionalidades. Além disso, também tivemos as mudanças na legislação como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e atos normativos que exigem a atualização do sistema. Nosso intuito com esta abordagem é fazer este alinhamento para que os processos sigam completos por todo seu trâmite aqui na Casa”.

Fonte: Antônio Dilay/Alep