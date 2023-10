Operação Rondon inicia extensão universitária no Litoral e Vale da Ribeira

Iniciativa acontece em seis municípios a partir desta quarta-feira | foto: Seti

Começa na próxima quarta-feira (11) a Operação Rondon Paraná 2023, iniciativa que vai promover um conjunto de ações de extensão universitária de cultura, direitos humanos, educação, inclusão social, meio ambiente, saúde e tecnologia.

Nesta edição, as atividades acontecerão nos municípios de Antonina, Guaratuba, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná, no Litoral, e Cerro Azul e Rio Branco do Sul, na Região do Vale da Ribeira – também da Região Metropolitana de Curitiba.

A tradicional cerimônia do chapéu, que marca a saída dos rondonistas para as atividades de campo, será realizada em Curitiba, no câmpus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Ao todo, foram selecionados para a Operação, 150 estudantes de graduação e 30 professores das sete universidades estaduais.

A programação foi definida de acordo com as necessidades das comunidades locais, em articulação com as prefeituras. As demandas foram identificadas em visitas precursoras realizadas entre maio e junho pelos professores universitários e o intuito é que as ações beneficiem os cidadãos e sejam continuadas pelos gestores públicos depois da operação.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (Seti), o programa tem como objetivo contribuir para a melhoria das condições de vida da população paranaense, preferencialmente em localidades com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

As universidades planejaram atividades em diferentes formatos, como rodas de conversa, palestras e oficinas para pessoas de diferentes faixas etárias.

Em Antonina e Pontal do Paraná, por exemplo, serão realizadas limpezas na baía onde desaguam os rios Cachoeira e Cacatu e na comunidade do Maciel, beneficiando os pescadores e pescadoras artesanais. Em Guaratuba, serão oferecidas oficinas de fotografia, audiovisual e noções de marketing para os comerciantes locais.

O combate à violência infanto-juvenil será tema de palestras em Morretes para agentes públicos das áreas de assistência social, segurança pública, saúde e educação. Em Paranaguá estão previstas aulas de informática básica para pessoas que não têm contato com essa tecnologia, independente da idade.

Em Cerro Azul estão previstas palestras e oficinas para estudantes de ensino médio da rede pública em temas relacionados aos direitos das minorias e combate ao preconceito e ao bullying. Em Rio Branco do Sul haverá palestras voltadas para familiares de pessoas que vivem com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O coordenador da Operação Rondon Paraná 2023, professor Rui Gonçalves Marques Elias, destaca a importância da extensão universitária. “A extensão é um elo entre a universidade e a sociedade em uma constante troca de conhecimento, associada ao impacto na transformação social e na lição de cidadania para os universitários, assim como para as comunidades beneficiadas”, afirma o docente, que também atua como pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).

Operação – A Operação Rondon Paraná é similar ao Projeto Rondon, que acontece em todo o Brasil, coordenado pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Defesa. O foco é na formação cidadã dos alunos, chamados de rondonistas, despertando a responsabilidade social e o comprometimento com a sustentabilidade ambiental.