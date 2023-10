PCPR e Força Nacional prendem suspeito de homicídio em Paranaguá

Foto: Fábio Dias/EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio da Força Nacional, prendeu preventivamente um homem, de 29 anos, suspeito do homicídio que vitimou Éliton Marcelo Menim Belo, ocorrido no dia 19 de agosto, em Paranaguá. A prisão foi realizada nesta terça-feira (3), no mesmo município.

Durante a ação, também foi cumprido um mandado de busca e apreendidos objetos que serão encaminhados à perícia e auxiliarão no andamento das investigações.

De acordo com o delegado da PCPR Ivan da Silva, a motivação do crime está ligada a desentendimentos entre os suspeitos e a vítima envolvendo dinheiro

“No decorrer das investigações, apuramos que três suspeitos participaram da ação criminosa e que, após o desentendimento, passaram a acompanhar a vítima com o objetivo de praticar o homicídio. Contamos com ações de inteligência e com a colaboração da população para elucidar o crime e prender um dos envolvidos”, afirma o delegado.

O indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário. As investigações continuam a fim de localizar os outros dois suspeitos envolvidos no crime.

Crime – Na ocasião, os indivíduos agrediram a vítima com socos, chutes e efetuaram golpes de faca contra ela, em um terreno baldio no município. O delegado explica ainda que, após abandonarem o homem com vida, os suspeitos retornaram por diversas vezes no local para verificar se o homicídio foi consumado.

O homem foi socorrido, porém não resistiu aos ferimentos.

Denúncias – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.