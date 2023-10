Os programas de entretenimento digital mais populares no Brasil

O Brasil vem se rendendo à inovação digital e, no processo muitas formas de entretenimento virtual estão ganhando expressão no panorama nacional.

As múltiplas opções de diversão online se tornaram mais comum com a difusão dos celulares, hoje tão comuns no país que dados indicam que já existem mais smartphones ativos do que habitantes em nosso território.

Sem dúvidas, o leque de opções virtuais – seja para atividades sociais, de trabalho ou de lazer – está aumentando de forma clara e progressiva no país.

Com base nisso, é cada vez mais comum para pessoas de todas as idades buscar alternativas de entretenimento na web, que estejam disponíveis em casa ou em qualquer outro lugar.

Hoje iremos falar sobre os 4 programas de entretenimento digital mais populares no Brasil. Confira.

1. Jogos virtuais e de azar

O número de gamers no país está aumentando e, em todas as faixas etárias, é possível encontrar pessoas se rendendo aos universos dos jogos eletrônicos e dos jogos de azar online.

De entre os jogos eletrônicos temos destaques como Fortnite, Minecraft, Among Us ou League of Legends: jogos que se enquadram também num dos temas de que falaremos nessa listagem, os eSports.

Além desses videogames, os cassinos online estão também se tornando mais populares, trazendo jogos como caça-níqueis, blackjack, pôquer ou ainda variantes bem interessantes de um dos grandes favoritos: a roleta. Usar a roleta aleatória merece destaque entre as atividades mais buscadas, já que esse jogo de azar nos apresenta um espaço de aleatoriedade determinado por algoritmos complexos, geradores de uma grande justiça e imprevisibilidade, onde a experiência emocionante dos jogos de cassino físico toma expressão virtual, levando a atividade a qualquer pessoa e em qualquer local, desde que exista uma conexão à web.

2. Filmes e seriados por streaming

Plataformas como o Youtube, mas também a Netflix, a Disney+ e a Amazon Prime Video estão ganhando um destaque incrível no Brasil e se tornando espaços de entretenimento incontornáveis para muitos brasileiros.

A possibilidade de assistir filmes e seriados em qualquer local e qualquer momento por via do celular são, hoje, uma das tendências do país, valendo ainda a pena destacar o papel que os conteúdos de influenciadores digitais está tendo em plataformas como o Youtube e o impacto que seu aconselhamento tem em outros aspetos da vida brasileira, incluindo o consumo.

3. Redes sociais

Acessar redes sociais como o Instagram, o Facebook ou o Tik Tok é uma parte crucial dos dias para muitos brasileiros, sendo também uma das mais comuns formas de entretenimento no país.

Além do uso para fins de comunicação e partilha de conteúdos, muitos estão buscando nas redes sociais produtos por via dos Marketplace ou notícias de mídia independente.

As redes sociais se tornaram também uma importante forma de seguimento de celebridades e/ou times esportivos, sendo plataformas importantes para os fãs e torcedores.

4. Música em plataformas de streaming

Tal como os filmes e seriados, a música tem hoje um impacto na vida dos brasileiros por via de marcas de streaming.

As marcas mais conhecidas e utilizadas no país são Deezer, Apple Music e Spotify, com destaque para essa última. Desse modo, escutar música chega aos internautas por via digital e se torna, também, um dos passatempos prediletos no Brasil.