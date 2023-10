Assembleia promove audiência pública sobre tarifa zero nesta segunda-feira

Foto: Luiz Costa /SMCS / Divulgação

A Assembleia Legislativa do Paraná promove, nesta segunda-feira (9), a partir das 9h, no Auditório Legislativo, a audiência pública “Tarifa zero no Transporte Público Municipal” proposta pelo deputado estadual Goura (PDT). O objetivo é debater a viabilidade da proposta como política pública no transporte municipal das cidades no Paraná.

“O debate sobre a tarifa zero é cada vez mais urgente. Esta audiência será uma oportunidade para debater resultados dessa medida, que já foi implementada em vários municípios do estado e do país, e avaliar como torná-la viável também em grandes cidades”, destacou Goura.

Para o deputado é preciso repensar o transporte público sob a ótica do interesse social e garantir o direito à cidade a todas as pessoas. “O transporte público é essencial para acesso a trabalho, educação, lazer e religião para boa parte da população e não pode ser empecilho para o exercício pleno da cidadania”, afirmou Goura.

A audiência vai discutir as vantagens e os meios de implementar a tarifa zero nos municípios. Para tanto, além de entes institucionais locais e estaduais, foram convidados para contribuir com o tema pesquisadores e entidades que se dedicam ao estudo do tema.

“Curitiba pode ser pioneira, tornando-se a primeira capital tarifa zero do Brasil. Mas esse é um movimento gradual, composto por uma série de outras medidas, que vão da integração temporal à volta da tarifa domingueira”, comentou Goura.

Participantes

A audiência contará com a participação de representantes de diversos setores da sociedade que vão falar sobre a tarifa zero nos mais diversos contextos. São estes os convidados: o deputado estadual de Santa Catarina Marquito (PSOL), membro do Movimento Catarinense pela Tarifa Zero e principal defensor da pauta na Assembleia legislativa de Santa Catarina (Alesc); o professor Lafaiete Neves, aposentado do Departamento de Economia da UFPR e especialista em transporte público; o vereador Herivelto Oliveira, jornalista, presidente da Comissão Especial de Transporte da Câmara Municipal de Curitiba.

Também participam da audiência pública a Dona Síria, representante dos moradores do Bairro Tatuquara de Curitiba; Nicolas Souza, diretor da UPES, como representante dos estudantes; Paíque Santarém, antropólogo e urbanista, militante do Movimento Passe Livre (MPL) de Brasília (DF); Dalton Borba (PDT), advogado, vereador de Curitiba e integrante da Comissão de Transporte Público e Tarifa Zero da Câmara Municipal.

Além do representante do Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba (Setransp); Christianara Folkuenig, representante da Prefeitura de Paranaguá; Karime Fayad, prefeita de Rio Branco do Sul; José Ricardo Vargas de Faria, UFPR, professor e pesquisador em Planejamento e Políticas Urbanas; Anderson Teixeira, presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc) e Felipe Petri, empresário e ativista.