Escolas de Paranaguá recebem cultura diversificada na 2ª edição da Cria – Mostra de Artes

Alunos da rede municipal de Paranaguá vão acompanhar grupos de diferentes locais do país com apresentações de teatro e música. A 2ª edição da Cria – Mostra de Artes, será entre os dias 19 e 27 deste mês.

O projeto é realizado pela ViraVolta Cultural, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, com patrocínio da empresa TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá.

O projeto nasceu a partir do desejo dos idealizadores de levar para dentro das escolas públicas produtos culturais de qualidade e que permitam à comunidade escolar o acesso a produções artísticas diferenciadas, conforme explica o produtor Flávio Araújo. “Acreditamos que proporcionar para as crianças o contato com diferentes expressões artísticas, de grupos profissionais de diversas regiões do Brasil contribui positivamente para uma vivência cultural rica e plena. É uma troca orgânica, bonita e que valoriza os encontros. Apostamos nesse trânsito em prol do amadurecimento do senso crítico individual para quem vem e para quem vai”, diz.

Na primeira etapa do projeto, realizada em junho deste ano, mais de mil estudantes e professores puderam acompanhar as prestações.

Número igual deve ser atingido nesta segunda fase, que acontece em cinco instituições de ensino: Escola Gabriel de Lara, Escola Professora Berta Rodrigues, Escola Nydia Moreira, Escola Castelo Branco e Apae.

Para a realização do projeto, foram selecionados três grupos culturais, das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.

O Lampejo Trio é de Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo. Eles trazem música instrumental sobre o choro, um ritmo muito brasileiro. No dia 19, vão se apresentar, às 9h e às 14h, na Escola Gabriel de Lara. No dia 20, estarão às 10h e às 14h, na Escola Professora Berta Rodrigues.

O grupo mamulengo Água de Cacimba, é de Olinda, no estado de Pernambuco. Eles apresentam teatro com bonecos mamulengos. As apresentações são no dia 26, às 10h, na Escola Nydia Moreira com intérprete Libras; e no dia 27, às 10h, na Apae.

Por fim, tem o grupo Mamulengo Presepada, de Brasília, no Distrito Federal.

As apresentações acontecem no dia 26, às 14h, na Escola Castelo Branco; e no dia 27, às 14h, na Apae.

Cria – Mostra de Artes

Coordenação geral: Ligia Ferreira

Produção executiva: Flávio Araújo

Designer: Amanda Lopes

Assistente de produção: Dayanne C. Gomes

Intérpretes de libras: Jéssica Honório