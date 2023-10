Pontal do Paraná licita nova concessão no transporte coletivo

Foto: Arquivo AEN

A Prefeitura de Pontal do Paraná realiza licitação do transporte coletivo para um contrato de 10 nos de concessão. O sistema é operado hoje pela empresa Oceânica Sul. O novo sistema terá 3 linhas convencionais e uma executiva.

Os envelopes com as propostas deverão ser entregues até às 9h29 do dia 6 de novembro na sede da prefeitura. A sessão de abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia, às 9h30.

Além de novas linhas, a Prefeitura prevê novos pontos e integração temporal nas estações de transferência para o usuário usar mais de um ônibus pagando uma única tarifa.

De acordo com o edital, será selecionada a proposta mais vantajosa para concessão do serviço de transporte coletivo público de passageiros nas modalidades convencional e executivo, em lote único.

A modalidade convencional será composta por seis ônibus do tipo básico, com capacidade de 70 passageiros em pé e sentados, e mais um veículo reserva.

O sistema convencional será atendido por duas linhas: a Linha Troncal e a Linha Continental. A Linha Troncal terá boa parte da sua rota trafegando nas rodovias PR–407 e PR–412. Propõe–se um itinerário principal que percorra a rota entre os bairros Praia de Leste, até o limite municipal com Matinhos (em Monções) e Pontal do Sul em todos os dias da semana, com horários reduzidos aos sábados e domingos.

A Linha Continental vai atender as regiões mais distantes da rodovia PR-412, com baixos níveis de abrangência pelo sistema atual. Com itinerário único, a linha busca aprimorar a abrangência nos bairros/balneários Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema e Shangri-lá, passando pelas ruas mais adentro desses bairros.

A modalidade Executiva terá dois ônibus do tipo básico, com capacidade de 70 passageiros em pé e sentados e com ar-condicionado, e mais um veículo reserva.

A Linha Executiva vai operar em conjunto com o sistema convencional, porém com uma tarifa diferente e veículos com melhor infraestrutura para viagens de longa distância. A linha apresenta baixas quantidades de pontos de parada, atendendo passageiros que desejam atravessar grandes distâncias em Pontal do Paraná. A linha possui uma parada nos bairros/balneários Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-lá, Pontal do Sul e Porto. A maioria dos pontos de parada dessa linha estão localizados nas Estações de Transferência propostas.

Para o julgamento da proposta mais vantajosa, será utilizado o critério menor preço por quilômetro rodado, considerando o menor valor da tarifa a ser pago por quilômetro rodado.

Para o início da operação será cobrada do usuário a tarifa pública fixada pela Prefeitura de Pontal do Paraná pelo Decreto 10.727/2022: R$ 4,90 para bilhetagem eletrônica e R$ 5,00 para pagamento em espécie.

O sistema de transporte será subsidiado pela prefeitura para que a tarifa seja mais acessível. O valor deste subsídio está estimado em aproximadamente R$ 3,6 milhões por ano.

O edital pode ser obtido diretamente no site da prefeitura, no link Portal da Transparência.