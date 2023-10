5º Master Feminino de Vôlei movimenta Pontal do Paraná no feriado e final de semana

Começa neste feriado de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, o 5º Master Feminino de Vôlei em Praia de Leste, em Pontal do Paraná.

O 5ª Campeonato de Voleibol Feminino Master acontece entre os dias 12 e 15 (quinta a domingo). Participam 46 equipes, reunindo mais de 450 atletas do Paraná, Santa Catarina e São Paulo e ainda do Paraguai e do Equador. Serão seis categorias, dos 35 aos 65 anos.

A competição será realizada na Associação Banestado, com apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria de Esportes Cultura Lazer e Juventude.

Além dos jogos, o evento tem um calendário paralelo de atividades que incluem passeios turísticos. A estadia das atletas e comissões técnicas, movimenta a economia da cidade, sobretudo os setores hoteleiro, gastronômico, turístico e de lazer.