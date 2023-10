Baleia de 12 metros é encontrada morta em Praia de Leste

Fotos: LEC-UFPR

Uma baleia do gênero Balaenoptera foi encontrada morta em Praia de Leste, no município de Pontal do Paraná, na manhã da última terça-feira (10). O animal, de cerca de 12 metros, estava encalhado em avançado estágio de decomposição, o que impediu a identificação da espécie no local e a causa da morte.

Após o registro, a equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), executado no litoral paranaense pelo Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da UFPR, foi até o local do encalhe para avaliação. A equipe realizou a avaliação geral do animal em campo e a coleta de amostras biológicas para análises em laboratório que auxiliarão na identificação da espécie e contribuirão para pesquisas sobre a biologia e a saúde desse animal e de seu ambiente.

O gênero Balaenoptera inclui espécies de grandes baleias, como a baleia azul e a baleia-fin. A degradação dos ambientes importantes para alimentação e reprodução, assim como efeitos das mudanças climáticas e as interações com poluentes, pesca e colisões com embarcações são algumas das ameaças à conservação das baleias.

As baleias foram intensamente caçadas no passado, mas atualmente são outras ações humanas que afetam sua sobrevivência e condição de saúde. “Estes animais são verdadeiros engenheiros do oceano e responsáveis por uma boa parte da ciclagem de nutrientes e produtividade do oceano, conservá-las é importante para todos nós”, destaca Camila Domit, bióloga e coordenadora do PMP-BS/LEC-UFPR.

“O apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná, parceira do LEC-UFPR por meio do Protocolo de Encalhe de Animais Marinhos no litoral do Paraná (Prae), foi essencial para realização deste trabalho”, informa a equipe.

A realização do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama, para as atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos. No Paraná, Trecho 6, o monitoramento é realizado pela equipe LEC-UFPR (@lecufpr e www.lecufpr.net).