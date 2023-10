Zé da Ecler discute andamento do projeto do hospital com secretário Beto Preto

Em Curitiba, prefeito de Matinhos discute pautas de interesse como hospital e investimentos na cidade.

Renovando o compromisso do Governo do Estado com a construção do hospital

O prefeito de Matinhos, Zé da Ecler ,esteve nesta terça-feira (10) em Curitiba, onde participou da abertura do evento “A Cidade e o Saneamento – Fórum Estadual do Fundo Municipal de Saneamento”. Na capital, o prefeito também tratou da construção do novo hospital regional em Matinhos, além de projetos e investimentos para a cidade.

Sobre o novo hospital, ele discutiu essa pauta com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. No encontro, o prefeito destacou o esforço conjunto da pasta da Saúde do Paraná, do governador Ratinho Júnior e da gestão municipal na luta para que o projeto avance em nossa cidade.

“É sempre importante contar com esse respaldo. A construção do hospital é importante, não só para Matinhos como para o Litoral. O secretário da saúde, o governador e o Legislativo Estadual entendem isso. Por isso, nos apoiam e vão ajudar com o que for necessário”, declarou o prefeito.

Ainda em Curitiba, Zé da Ecler esteve com o deputado estadual Márcio Nunes (PSD). Com o parlamentar, foram abordados a Operação Verão Maior Paraná e projetos em prol de Matinhos durante a temporada. Ainda foram discutidos investimentos na cidade que podem acontecer em 2024.

“A obra de revitalização da orla é só um exemplo de como essa gestão estadual enxerga o quão importante é o investimento para a melhoria do Litoral. Somos uma cidade turística e o Palácio Iguaçu compreende muito bem esse papel que Matinhos tem, não só na temporada, mas também fora dela”, pontuou Zé da Ecler.

O Fórum Estadual do Fundo Municipal de Saneamento foi organizado pela Secretaria das Cidades e Serviço Social Autônomo Paranacidade. O evento contou com a presença do vice-governador Darci Piana e do secretário das Cidades, Eduardo Pimentel Slaviero, além de prefeitos, secretários municipais e técnicos das prefeituras.