Comerciantes da JK cobram providências da Triunfo e do DER

Uma reunião com integrantes da Administração Municipal, técnicos do DER e da Construtora Triunfo, além de comerciantes da avenida JK aconteceu nesta quarta-feira (11), no gabinete da Prefeitura. Na pauta, estava a obra de duplicação da avenida, cujos trabalhos serão interrompidos no dia 30 de novembro.

No encontro, foi solicitado que a pista passe a ser simples a partir do supermercado Super Rede, no sentido ferry boat. Eles entendem que o projeto, do jeito que está, inviabiliza o acesso a seus comércios. Os técnicos do DER e da Triunfo responderam os questionamentos dos comerciantes da região.

Na semana anterior, o prefeito Zé da Ecler se reuniu com representantes das empresas Triunfo e Sambaqui. Na ocasião, ele solicitou a colaboração das empresas na conservação das ruas que vêm sendo usadas como desvio por conta das obras que acontecem em Matinhos. Zé da Ecler afirmou que essas vias não foram planejadas para receber tráfego de maquinário pesado e vêm se deteriorando com a alta circulação desses veículos.

De acordo com a gestão, como esses desvios só são necessários em função das obras que acontecem no município, as empresas envolvidas nos trabalhos também têm responsabilidades. Ainda foi solicitado para que seja feita a sinalização adequada desses locais.

Além dos donos de estabelecimentos na avenida e os técnicos da construtora e do DER, estiveram no encontro desta quarta-feira o prefeito Zé da Ecler, o procurador-geral do Município, Ronysson Pontes, e o assessor jurídico do Gabinete, Leonardo Luís da Silva. Ainda acompanharam a reunião os vereadores Nando (Pode), Rodrigo Gregório (Pode) e Lucas Pesco (Pode), além do arquiteto Edgard Max Podbevsek.