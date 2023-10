Inscrições de projetos da Lei Paulo Gustavo em Guaratuba vão até o dia 24

O governo federal destina pela Lei Paulo Gustavo mais de R$ 100 milhões ao Estado do Paraná e outros R$ 105 milhões aos municípios paranaenses. Para Guaratuba são 362.837,44.

O Município de Guaratuba lançou na terça-feira (10) dois editais de chamamento público para projetos culturais com recursos federais de mais de R$ 360 mil da Lei Paulo Gustavo no município.

As inscrições encerram no dia 24 de outubro. Podem se inscrever qualquer agente cultural, tendo preferência os residentes em Guaratuba.

O Edital nº15/2023 trata da seleção de projetos culturais de audiovisual contemplando produções que promovam a difusão de produtos do audiovisual de diversos gêneros, linguagem e formatos, iniciativa para cineclubes e salas de cinemas itinerantes, capacitação, formação e qualificação no audiovisual em conformidade com o art. 6º da Lei Paulo Gustavo, para receberem apoio financeiro, por meio da celebração de Termo de Execução Cultural. O valor total disponibilizado para este Edital é de R$ 258.231,41. As categorias contempladas estão descritas no Anexo I do edital.

Já o Edital 14/2023 trata da seleção de projetos culturais das demais áreas culturais para receberem apoio financeiro por meio da celebração de Termo de Execução Cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais. O valor total disponibilizado para este Edital é de R$104.606,03, as categorias contempladas também estão descritas no Anexo I do edital.

Os interessados em apresentar projetos deverão protocolar os documentos, no portal do Município via Processo Eletrônico Municipal – PEM, ou de modo presencial em envelope devidamente etiquetado e lacrado, conforme anexo no Edital, na Casa da Cultura (Casarão do Porto), localizada na Avenida Coronel Afonso Botelho de Sampaio e Souza, S/N (Praça dos namorados).

Os Editais e seus anexos estão disponíveis no site oficial do Município de Guaratuba, na página http://portal.guaratuba.pr.gov.br/chamamentos. Consultas podem ser realizadas pelo e-mail: [email protected], ou pelo telefone: (41) 3472-8618 / (41) 3472-8642.

O governo federal destina pela Lei Paulo Gustavo mais de R$ 100 milhões ao Estado do Paraná e outros R$ 105 milhões aos municípios paranaenses. Para Guaratuba são 362.837,44.