Rede Caiçara coloca Litoral do Paraná no Mapa Brasileiro do Turismo Responsável

Turismo na comunidade de São Miguel | Foto: Rede Caiçara de Turismo Comunitário

O Ministério do Turismo está disponibilizando o Mapa Brasileiro do Turismo Responsável. O conteúdo destaca roteiros, experiências e destinos turísticos de todo o país com boas práticas de sustentabilidade e ações de turismo de base comunitária, onde a população é inserida no processo, estimulando o desenvolvimento local e a geração de renda.

O Brasil já é conhecido mundialmente por suas belezas naturais, praias e uma diversidade de ecossistemas impressionantes. Com o Mapa, as iniciativas locais que realizam turismo com preservação ambiental e cultural ganham projeção.

No Mapa Brasileiro do Turismo Responsável estão listadas 169 práticas em todo o Brasil. No Paraná, são apenas 9: 5 em Curitiba, 2 em Foz do Iguaçu, 1 em Guarapuava e 1 em Paranaguá.

A experiência de Paranaguá é a a Rede Caiçara de Turismo Comunitário, que “nasceu do Programa de Educação Ambiental do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) em 2013”, conforme o próprio site da iniciativa informa

Atualmente é formada pelos moradores de cinco comunidades: Eufrasina, Piaçaguera, São Miguel, Ponta do Ubá, Ilha dos Valadares.

A proposta da Rede é oferecer um serviço turístico de qualidade, contribuindo para preservar a natureza e o modo de vida local, além de gerar uma fonte de renda complementar aos pescadores e demais moradores da região.

São oferecidos passeios, trilhas, canoagem, pescarias, oficinas e experiências em contato com a natureza e com a cultura local. “Tudo com um preço justo e atendimento caseiro e aconchegante”, garante a divulgação da rede. “O visitante tem uma oportunidade de viver a vida do caiçara, conhecer a baía de Paranaguá com quem vive e conhece a natureza do local”.

Saiba mais e entre em contato com a Rede Caiçara de Turismo Comunitário:

https://redecaicara.wordpress.com/

Confira o Mapa Brasileiro de Turismo Responsável.