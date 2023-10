Estrada da Graciosa está liberada de dia, mas chuva pode mudar situação

Fotos: DER

A Estrada da Graciosa (PR-410) segue interditada à noite, entre 19h e 7h, com bloqueio parcial (pare-e-siga) durante o dia entre os Km 11 e 12 e com risco de fechar a qualquer momento devido às chuvas, intensas nesta época do ano.

Um total de 30 mm ou mais de chuva em um período de 24 horas é o gatilho para iniciar o bloqueio preventivo da rodovia, informa o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. “A saturação do solo é um fator extremamente importante, que pode comprometer a estabilidade, causando novos escorregamentos de terra”, explica o DER. “As pistas tendem a ser liberadas após confirmação de um período de estiagem que permita a drenagem parcial da água acumulada dentro do solo”.

Para garantir a segurança dos usuários, especialmente em períodos de chuvas fortes, o DER monitora diariamente as condições da rodovia.

Uma das atividades é esse monitoramento pluviométrico, em que é observada a quantidade de chuva que atinge a rodovia em um determinado período de tempo. Para isso, estão instalados três pluviômetros no trecho, no km 7, km 11 e km 12, que medem o acúmulo de água da chuva, com os índices sendo registrados diariamente.

A outra atividade é o monitoramento geotécnico, em que uma equipe faz um acompanhamento diário de marcos de deslocamentos verticais e horizontais, além de marcos refletivos nos locais das obras e suas proximidades. São utilizados instrumentos para medir deslocamentos, recalques e deformações, possibilitando aos técnicos do DER a identificação de risco de escorregamento ou ruptura em tempo hábil para garantir a segurança aos usuários.

Todos os dados obtidos no monitoramento são arquivados e analisados, permitindo a tomada de decisão embasada quanto aos bloqueios de tráfego de veículos, medida que afeta os usuários da rodovia e moradores da região, mas necessária para garantir a segurança de todos.

Obras – Atualmente a Estrada da Graciosa está com obras nos km 12, 11+600 e km 11+200. A previsão é de liberar o tráfego no km 12 ainda este mês, e os segmentos no km 11 até o final de novembro, com serviços prosseguindo somente nos taludes, sem interferir nas pistas da Graciosa, durante a temporada de verão.

Informações sobre futuros bloqueios e liberação serão disponibilizadas por meio do X/Twitter do Centro de Operações Integradas (COI) do DER/PR.