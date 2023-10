Concurso público na Educação de Pontal tem prova neste domingo

O concurso público para a Educação de Pontal do Paraná têm 2.916 candidatos na disputa por 75 vagas. As provas serão neste domingo (22), em sete locais e em dois períodos, de manhã e de tarde. A prefeitura divulga algumas informações essenciais, mas o candidato deve acessar o site do concurso.

Pela manhã, os portões serão abertos às 8h e fechados às 8h40, com início previsto das provas para as 9h. À tarde, os portões serão abertos às 13h e fechados às 13h40, com início das provas previsto para as 14h.

Para conhecer o endereço do local de realização da prova objetiva, o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” e imprimir o “Cartão de Convocação” que está disponível no endereço eletrônico da instituição responsável: www.fundacaofafipa.org.br

A identificação do local de realização da prova objetiva é de responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo o mesmo realizar a prova em desconformidade com as disposições estabelecidas no edital.

O candidato deverá comparecer ao local de prova portando: 1) caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente; 2) documento original oficial de identificação com foto; 3) cartão de convocação do candidato impresso através da “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br

Distribuição de candidatos/cargos por local de prova.

Pela manhã, as provas serão aplicadas em sete locais.

1) CEM UFPR Prédio Azul (sobre a loja Algo a Mais). Avenida Beira Mar, 328) Balneário Pontal do Sul. Professor Pedagogo. Inscritos 160.

2) Colégio Estadual Hélio Antônio de Souza (Rua Romário Martins, 349) Balneário Praia de Leste. Professor. Inscritos 301.

3) Colégio Estadual Professor Paulo Freire (Avenida Padre Joaquim, 59) Balneário Praia de Leste. Professor de Educação Especial; Professor de Educação Física; Professor. Inscritos 450.

4) Colégio Estadual Professora Maria Helena Teixeira Luciano (Rua Tamandaré, 540) Balneário Shangri-lá. Professor; Professor de Educação Física; Professor de Educação Especial. Inscritos 423.

5) Colégio Estadual Professora Reneé Carvalho de Amorim (Avenida Javari, S/N) Balneário Ipanema. Professor Pedagogo; Professor de Educação Física. Inscritos 151.

6) UFPR Campus CEM (Avenida Beira Mar, S/N) Balneário Pontal do Sul. Professor Pedagogo. Inscritos 301.

7) UFPR Unidade Balneário Mirassol (Rua Rio Grande do Norte, 168) Balneário Mirassol. Professor; Professor Pedagogo. Inscritos 143.

À tarde, as provas serão aplicadas em três locais.

1) Colégio Estadual Hélio Antônio de Souza (Rua Romário Martins, 349) Balneário Praia de Leste. Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Inscritos 270.

2) Colégio Estadual Professor Paulo Freire (Avenida Padre Joaquim, 59) Balneário Praia de Leste. Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Inscritos 390.

3) Colégio Estadual Professora Maria Helena Teixeira Luciano (Rua Tamandaré, 540) Balneário Shangri-lá. Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Inscritos 327.