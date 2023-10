Diretora da Assembleia palestra sobre criatividade, tecnologia e ações inéditas na comunicação pública

Em evento organizado pela Gestão Pública Brasil, a jornalista Kátia Chagas falou sobre as ferramentas usadas pela Assembleia legislativa para levar informação ao público.

Curso sobre o Papel da Comunicação Pública na Articulação e Fomento de Políticas Sociais Destinadas as Mulheres acontece em Curitiba | fotos: Orlando Kissner / Alep

Com criatividade, tecnologia e ações inéditas, a Comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná tem cumprido a missão de levar as atividades do Legislativo a um número cada vez maior de pessoas para ampliar a participação da sociedade no processo político. Essa expertise, que trouxe prêmios e reconhecimento ao parlamento estadual, foi tema de uma palestra da diretora de Comunicação, Kátia Chagas, durante curso sobre o Papel da Comunicação Pública na Articulação e Fomento de Políticas Sociais Destinadas as Mulheres.

Organizado e promovido pela Gestão Pública Brasil, o curso vai de quarta (18) a sexta-feira (20), em Curitiba, e é destinado a vereadores, diretores e assessores legislativos, procuradores jurídicos, controladores internos, prefeitos, secretários, servidores e agentes públicos municipais, estaduais e federais e ao público em geral que busca aperfeiçoamento e conhecimento avançado em gestão pública.

“O papel da comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná é contribuir para o exercício pleno da cidadania por meio de uma comunicação inovadora, multiplataforma, interativa, democrática e transparente com a sociedade”, explicou a jornalista Kátia Chagas.

Primeira mulher a comandar a Diretoria de Comunicação do Poder Legislativo paranaense, ela está à frente da pasta desde 2015, na primeira gestão do deputado Ademar Traiano (PSD) na presidência. Deste então, promoveu uma reformulação no site oficial, criou as redes sociais e novos programas na TV Assembleia.

Kátia também integra a diretoria da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas (Astral) e, no dia 25 outubro, toma posse como integrante da sociedade civil organizada no Conselho Consultivo de Comunicação Social da Câmara dos Deputados, em Brasília. Ela vai integrar o órgão responsável pela interlocução entre o Legislativo federal e a população brasileira.

Aos participantes do curso, Kátia explicou as ações da Comunicação que ajudam a divulgar a função e a importância do parlamento e aproximá-lo da população. “A inovação é uma busca permanente, com o uso de novas tecnologias, mídias, linguagens e conteúdo. Conseguimos ampliar os canais de comunicação permitindo mais interatividade entre o Legislativo e a sociedade”, explicou.

Tudo isso, ela ressalta, com transparência e isenção político-partidária explicando o papel da Assembleia e a importância para a democracia e a melhoria de vida do cidadão.

Entre as iniciativas que deixaram o legislativo mais perto dos paranaenses estão a transmissão ao vivo de sessões plenárias via Facebook, a criação do aplicativo Agora é Lei, permitindo o acesso rápido e fácil a diversas legislações, e a expansão do sinal aberto da TV Assembleia para 199 cidades do interior através da Rede Digitaliza Brasil, em parceria com a Câmara Federal.

“Hoje o trabalho que a Assembleia desenvolve passou a ser uma referência, não só para o Paraná, mas para o Brasil todo, é um trabalho de excelência. Nos orgulha, como paranaenses, ter a Assembleia em um formato digital e televisionado. Isso facilita muito o acesso da população às ações do Poder Legislativo, e demostra o quando o parlamento trabalha e as atividades dos deputados”, avaliou o professor André de Oliveira, organizador do curso.

Para a vice-prefeita de Maripá, Janaina Geraldi, o conteúdo apresentado sobre a Comunicação da Assembleia foi inspirador. “A divulgação das ações é uma prestação de contas, é a efetivação da democracia, onde apresentamos o que estamos fazendo. A credibilidade com as ações políticas está tendo um avanço e as pessoas passam a valorizar os cargos políticos quando podem ver o que é feito pelo legislativo e o executivo. Uma forma de a população estar informada e consciente”, afirmou.