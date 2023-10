Ações da Operação Rondon encerram neste sábado no Litoral e no Vale da Ribeira

Foto: Seti

Cerca de 13.000 pessoas em sete cidades no Litoral e no Vale da Ribeira deverão ser envolvidas em 250 ações da Operação Rondon Paraná 2023, que começaram no feriado de 12 de outubro e vão até este sábado (dia 21).

As equipes de rondonistas formadas por 150 estudantes e 28 professores universitários atende demandas relacionadas à saúde, inclusão social e educação nos sete municípios participantes. As atividades de extensão estão acontecendo nos municípios de Antonina, Guaratuba, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná, no Litoral do Estado; e Cerro Azul e Rio Branco do Sul, no Vale, na Região Metropolitana de Curitiba. O projeto é coordenado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), em conjunto com as sete universidades estaduais do Paraná.

Em Antonina, por exemplo, entre as atividades estão palestras sobre temas como saúde mental, relações interpessoais e valorização feminina, voltadas para mulheres que trabalham nos terminais portuários Barão de Teffé e Ponta do Félix, que compõe o complexo administrado pela empresa pública estadual Portos do Paraná.

Moradores da Praia Central, de Balneário Prainha e de comunidades do Cabaraquara, Limeira e Riozinho, em Guaratuba, participaram de oficinas relacionadas à conservação do manguezal, educação ambiental, ecoturismo e observação de aves da restinga.

As pessoas das comunidades de América de Cima, Sambaqui, Mundo Novo do Saquarema e Rio Sagrado, em Morretes, participaram de oficinas sobre plantas medicinais e reaproveitamento de alimentos e prevenção contra parasitas, além de práticas de pilates para idosos.

No município de Pontal do Paraná as atividades envolveram oficinas de fotografia e rodas de conversa na comunidade indígena Guaviraty, da etnia Mbyá Guarani, e palestras sobre a literatura paranaense.

Diariamente acontecem palestras e oficinas em Paranaguá, com conteúdos voltados para temas como educação financeira e empreendedorismo.

Em Cerro Azul, estudantes do segundo ano do ensino médio participam de palestras durante toda a semana. O professor Antônio Marcos Dorigão, da Unespar, explica que a atividade apresenta o ensino superior aos alunos da rede pública de ensino. “Inserimos na conversa a existência das sete universidades estaduais, a quantidade de cursos que a gente tem e o desenvolvimento que essas universidades proporcionam, incentivando os estudantes a cursarem o ensino superior”, afirmou.