PCPR prende suspeitos do primeiro homicídio do ano em Morretes

foto ilustrativa: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu dois homens em flagrante por homicídio ocorrido em Morretes. A captura aconteceu nesta segunda-feira (16), em menos de 12 horas após o crime.

Foi o primeiro homicídio do ano em Morretes, a única cidade do Litoral onde não havia ocorrido nenhum caso. Na região, já foram registrados 96 homicídios em 2023.

Conforme apurado, o crime ocorreu na madrugada de segunda, no bairro Fortaleza. A vítima, Alexsanderson Santos Correia, de 28 anos, foi atingida a tiros, após combinar de se encontrar com um dos indivíduos.

“Após o crime, a Polícia Civil dirigiu-se ao local e, de imediato, iniciou as diligências investigativas. Coletamos imagens de câmera de segurança e identificamos os suspeitos, eles foram localizados no interior de uma residência, a motocicleta utilizada no crime também foi encontrada no local”, afirma o delegado André Rosa Silva.

Durante as investigações, familiares próximos da vítima mencionaram que ele tinha uma dívida com um dos suspeitos. De acordo com as apurações, um dos suspeitos confessou o crime e informou que o autor dos disparos jogou as roupas que utilizou no crime em uma área de mata.

As roupas foram localizadas durante as diligências. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário para as medidas cabíveis.

Denúncias – A Delegacia de Morretes reforça a importância do auxílio da população. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia. Ou nos contatos da Delegacia de Morretes: (41) 3462-1202 e WhatsApp (41) 9641-8597, diretamente à equipe de investigação.