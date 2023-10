TRE vai atender eleitores na Ilha do Mel neste final de semana

Cadastramento biométrico é um dos serviços que serão feitos | foto: TSE

O Programa Cidadania Plena chegará à Ilha do Mel neste sábado (20) e domingo(21). A ação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) prestará serviços de alistamento eleitoral, revisão e transferência do título de eleitor, cadastramento biométrico e emissão de certidões.

O atendimento será feito das 9h às 17h, na Escola Municipal de Campo Teodoro Valentim.

O objetivo é facilitar o atendimento da comunidade local que enfrenta dificuldades para se deslocar até Paranaguá, onde se localiza o Cartório Eleitoral responsável pelas eleitoras e pelos eleitores da Ilha.

Cidadania Plena

Criado pelo TRE-PR, o Cidadania Plena visa facilitar o acesso das cidadãs e dos cidadãos aos serviços da Justiça Eleitoral. Desde a implementação, em 2022, o Programa atua instalando seções eleitorais em hospitais e instituições de longa permanência e promovendo mutirões dos serviços prestados pelo Tribunal, como alistamento e revisão eleitoral.