Mutirão de Mutirão de Castração de Cães e Gatos de Pontal deve atender 480 animais

O Mutirão de Castração de Cães e Gatos deve atender 480 animais na Praça Central de Ipanema, calcula a Prefeitura de Pontal do Paraná. A ação é gratuita e pede-se a doação de um quilo de ração.

Somente na manhã de sexta (20), primeiro dia do mutirão promovido pela Rede de Proteção Animal de Pontal do Paraná – iniciativa da Prefeitura através da Secretaria de Meio Ambiente Agricultura e Pesca – 140 felinos passaram pelo procedimento. À tarde, previsão de castração para 70 cadelas, passando de 210 número de animais atendidos num único dia.

A ação continua no sábado (21), na Praça Central do Balneário Ipanema (Rua Dona Alba de Souza e Silva, Nº 978), das 8h às 11h, e abre com atendimento já agendado a mais 140 felinos, fêmeas e machos. Pede-se a doação de um quilo de ração e o volume arrecadado será repassado à rede de proteção.

A prioridade é para animais com tutores de baixa renda, protetores e animais de rua, para evitar reprodução descontrolada, superpopulação e aumento dos casos de zoonoses. O cadastro para os mutirões deve ser feito com antecedência, presencial com protocolo na Prefeitura ou inscrição on-line.

O prefeito Rudão Gimenes compareceu e destacou que a atual administração realiza de dois a três mutirões como esse por ano visando sempre o bem da causa animal. “Chegamos perto de três mil animais castrados durante nossa gestão. Focamos agora nos felinos devido à esporotricose, doença que apresenta casos na região. Queremos sempre fortalecer a rede de proteção com apoio da Prefeitura junto com entidades do terceiro setor e damos prioridade para as pessoas mais vulneráveis socialmente”, explica o prefeito.

O secretário de Meio Ambiente Agricultura e Pesca de Pontal do Paraná, Jackson Bassfeld informa que o mutirão tem como meta o atendimento em torno de 480 animais, entre caninos e felinos. “Esse é o terceiro mutirão que o município realiza neste ano. É um programa que dá certo, têm alta demanda e a população realmente adere. Como cuidado com as zoonoses, priorizamos o controle populacional. Lembrando que abandono de animais é crime passível de cadeia. A posse responsável é muito importante”, reforça o secretário.

Flávia Deable, diretora da Secretaria de Meio Ambiente, disse que, ainda no primeiro dia (20), havia previsão de castração de 70 cadelas e mais 140 felinos, machos e fêmeas na manhã de sábado (21). “Recebemos os protocolos de solicitação ao longo do ano e, a qualquer momento, as pessoas podem solicitar. Definimos por prioridade. São pessoas com baixa renda inscritas no Cadastro Único (menos de meio salário mínimo), e para animais de rua as pessoas podem solicitar mesmo não sendo o tutor do animal. Temos uma rede com 35 pessoas cadastradas como protetores. Quem têm interesse deve abrir um protocolo e aguardar na fila de espera”, informa a diretora.

NOVOS MUTIRÕES: Devido ao grande número de pedidos ao longo do ano, muitos que solicitaram recentemente não serão atendidos neste mutirão. Serão realizadas mais ações, sendo assim, caso você não seja chamado no momento seu processo entrará na fila para castrações futuras.

As ações de castração são direcionadas prioritariamente a pessoas em situação de fragilidade social e animais resgatados da rua. Na inscrição para castração é necessário anexar documentos como RG ou CNH, comprovante de residência, o CadÚnico – Cadastro Único para Programas Sociais e fotos do animal.

As solicitações devem ser feitas via protocolo, de forma presencial na sede da Prefeitura no balneário Praia de Leste ou pelo site, para isso basta entrar no link abaixo. É necessário preencher o protocolo nos campos requisitados e anexar os documentos solicitados. Importante informar colocar meios de contato (preferencialmente telefone), a espécie, sexo e idade do animal.

Link para o protocolo: https://pontaldoparana.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=9

INFORMAÇÕES: (41) 3455-9643 ou (41) 93500-7993.

Fique atento aos critérios de seleção:

Somente tutores residentes no município de Pontal do Paraná e para animais acima de 6 meses e máximo de 8 anos.

Ressaltamos que as liberações são realizadas não somente dos mais antigos para os mais novos, mas também prioritariamente:

Com comprovante de cadastro único (CadÚnico).

Protetores cadastrados.

Animais resgatados da rua.

Os demais.

IMPORTANTE: Quem possui protocolo antigo em aberto e tem Cadastro Único (baixa renda) pode se dirigir até a Prefeitura durante a semana para agilizar o atendimento. Lembrando que o contato é feito via telefone, muitas pessoas deixam de atender e, na terceira tentativa de contato não atendida, o processo é arquivado. Atenção, quem fez o cadastro as ligações continuam para confirmação.