Conexão Caiçara vem para “virar o disco” do Litoral do Paraná

Se a ousadia de fazer algo “diferente” tem regras que precisam ser respeitadas, a competência – por exemplo – pode ser um bom começo. Algumas frases prontas podem ajudar a definir melhor esta opção pelo diferente. E uma destas frases pode ser: “virar o disco”. Esse é o lema adotado pela turma do Conexão Caiçara, uma turma que desde a última quarta-feira (18) agita as redes sociais com uma nova proposta no mínimo ousada de podcast.

Conexão Caiçara, um “confracast” – como eles preferem chamar – é uma mistura de bom humor inteligente, jornalismo e também um espaço de variedades, “com nenhum compromisso com o padrão do que foi feito até aqui em podcasts”. A base fica em Matinhos, mas a intenção atingir todo o Litoral do Paranpa

“Nosso princípio é com a qualidade dos produtos que trabalhamos. Divulgar nosso litoral, sua rotina, suas desrotinas (kkkk), explorar suas belezas, enfim, mostrar o trabalho da nossa gente do litoral, e principalmente apoiar o fomento ao turismo. Contar e mostrar tudo isso com qualidade, com uma leitura diferenciada, é a nossa principal preocupação”, diz o publicitário Antonio Valle (vulgo Tunico).

O Conexão Caiçara reúne uma turma sui-generis. Entre publicitários, jornalistas e até um comediante: Antonio Valle, Ricardo Prado e Sérgio Brandão, vão ao ar com o jovem Alex Ferreira, promessa do humor “litorense”.

A equipe de produção ainda conta com uma turma de peso, Camilla Vitachi, João Broska – que garante a qualidade das imagens e edição do material em vídeo. O programa ainda tem a parceria da página “Nosso Litoral”, que transmite os episódios ao vivo.

Com uma explosão de visualizações no primeiro episódio, o inusitado Conexão Caiçara chegou fazendo muito barulho com dois convidados especiais: Luara Mandelli e Anuar Chiah, as feras do surf brasileiro e caiçaras de Matinhos, que vêm brilhando no surf mundial e compondo a seleção brasileira nas suas categorias.

“O barulho só está começando, temos todo o cuidado nas novas criações que serão colocadas no ar aos poucos. Os ajustes necessários para o segundo episódio já estão sendo feitos e a tendência é deixar o formato tecnicamente ainda melhor a cada edição”, destaca Antonio Valle.

Os episódios vão ao ar todas as quartas-feiras, sempre a partir das 20h e a proposta é estar sempre em um lugar diferente, conectando com o público de todo o Litoral.

Assista aqui o primeiro episódio – começa aos 12’17”:

https://fb.watch/nRswqhtHiI/