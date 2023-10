Pontal recebe Grupo de Trabalho sobre pesca da tainha

Fotos: Divulgação da Prefeitura de Pontal do Paraná

A Colônia de Pescadores Z-5, no balneário Shangri-lá, em Pontal do Paraná, sediou nesta terça (24) reunião temática com os pescadores do Estado do Paraná sobre o Plano de Gestão da Tainha.

De acordo com a Secretaria Nacional de Pesca Artesanal do Ministério da Pesca e Aquicultura, a finalidade é subsidiar a gestão da atividade pesqueira da tainha (Mugil Iiza) nas regiões Sudeste e Sul do Brasil.

Após duas reuniões realizadas em Santa Catarina, Pontal do Paraná é a primeira cidade do estado a sediar um encontro do Grupo de Trabalho (GT), criado em 29 de junho de 2023, que tem caráter consultivo. O GT discute com o Ministério da Pesca e Aquicultura as cotas de pesca da tainha para 2024 no litoral Sul/Sudeste, junto com os pescadores e pescadoras.

Participaram das discussões representantes da Colônia de Pesca Z-5, de Shangri-lá, e de outras colônias de pescadores do litoral paranaense. além do prefeito Rudão Gimenes e o secretário municipal de Meio Ambiente Agricultura e Pesca, Jackson Cesar Bassfeld.

Discussão sobre a cota da safra 2024

O governo discute mudanças na cota de pesca, depois do que houve na temporada deste ano, quando a cota de 460 toneladas para pesca artesanal e a cota zero para a pesca industrial, estabelecidas em 2022, provocou protestos, principalmente em Santa Catarina.

O limite de 460 toneladas manteria a sustentabilidade ambiental da espécie, sem colocá-la em risco no litoral Sul/Sudeste. No entanto, pescadores catarinenses informaram que, mesmo depois da cota capturada, ainda havia muito peixe na água. Por isso, as discussões sobre o limite ideal de captura na safra 2024.

Autonomia: O setor pesqueiro quer maior autonomia para pesca da tainha, já que as cotas foram calculadas com base em critérios estabelecidos em 2022. Para isso, os agentes realizam visitas e reuniões nos estados do Sudeste e Sul. A primeira reunião de trabalho foi em Florianópolis-SC (dias 10 e 11 de agosto) para aprovar o plano de trabalho e o regimento interno do GT (Grupo Tainha). Uma segunda reunião foi realizada na Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura de Santa Catarina (SFPA-SC), em São José-SC. Pontal do Paraná sediou o terceiro encontro do GT nesta terça (24) em Shangri-lá.

Representantes: O GT conta com representantes do Ministério da Pesca e Aquicultura, por meio da Secretaria Nacional de Pesca Artesanal (SNPA), Secretaria Nacional de Pesca Industrial (SNPI) e Secretaria Nacional de Registro e Monitoramento (SERMOP), além de órgãos da esfera federal e representantes do setor artesanal (caso da Colônia Z-5, de Pontal do Paraná) e industrial, envolvidos na atividade pesqueira da tainha.

O GT é formado por 11 representantes, sendo três do MPA (das três secretarias nacionais: Pesca Artesanal, Pesca Industrial e de Registro, Monitoramento e Pesquisa) e os demais setores da pesca artesanal e industrial dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Com informações da Prefeitura de Pontal do Paraná e do Ministério da Pesca.