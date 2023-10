Estudantes da área rural realizam júri em projeto do Fórum de Guaratuba

O Fórum de Justiça de Guaratuba está realizando neste ano o projeto “Justiça e Cidadania Também se Aprendem na Escola” nas escolas da área rural da rede municipal de ensino.

Os alunos do 5° ano das escolas participantes receberam cartilhas com noções básicas sobre direitos e cidadania para estudo e, em seguida, realizaram uma visita ao Fórum de Guaratuba, para conversar com a juíza da Vara Criminal e Anexos e diretora do Fórum, Marisa de Freitas, quando puderam tirar dúvidas em relação ao material apresentado.

Após a visita e a leitura do material, cada aluno fez uma redação dentro do tema estudado, sendo selecionadas duas de cada turma para entrega.

Na última fase do projeto, os alunos retornaram ao Fórum de Guaratuba para a apresentação do júri simulado, realizado com o auxílio dos alunos de direito da Faculdade do Litoral Paranaense e do Instituto Superior de Educação de Guaratuba (Isepe). Além disso, foi feita a escolha das melhores redações e a premiação com medalhas aos vencedores.

Sobre o projeto – Desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), em 2023, o projeto “Justiça e Cidadania Também se Aprendem na Escola” completou 30 anos de atuação com mais de 6 milhões de crianças atendidas.