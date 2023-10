Governo e prefeitura discutem detalhes da operação Verão em Matinhos

Prefeito Zé da Ecler

O prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, participou de uma reunião nesta quarta-feira (25) com o secretário de Estado do Esporte, Hélio Wirbiski. No evento, promovido no restaurante La Bodeguita, o principal assunto foi o Verão Maior Paraná, previsto para acontecer de 26 de dezembro de 2023 a 4 de fevereiro de 2024.

Mais uma vez, na programação do evento, estão ações voltadas aos veranistas e à comunidade local. Entre as atrações, estão atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento.

Também foram tratados dos shows com artistas de renome nacional, que vão atrair público e ainda promover o nome das cidades do litoral em todas as mídias. A segurança também foi um dos assuntos da reunião, que contou com representantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, além de representantes do Mariinha.

O Verão Maior Paraná é uma ação integrada do Governo do Estado. O objetivo do projeto é aprimorar a infraestrutura das praias e balneários paranaenses, garantir a saúde, segurança, lazer e entretenimento aos turistas e moradores locais.

Junto com o prefeito, estava a primeira-dama Regina Viana; e o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, José Luís Leal. O evento também foi acompanhado por autoridades e representantes da sociedade civil.