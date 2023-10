Auditoria do TCE verifica a qualidade do transporte público em Paranaguá

Fotos: TCE-PR

Uma equipe do Tribunal de Contas do Estado do Paraná realizou, na semana passada, auditoria presencial no serviço de transporte público coletivo oferecido aos moradores de Paranaguá. A atividade integra o Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2023 do TCE-PR.

O objetivo da auditoria é avaliar a qualidade do serviço que está sendo prestado à população. Após analisar documentos – etapa que foi realizada ainda no Tribunal –, os auditores de controle externo se reuniram com os gestores do sistema, para apurar detalhes do planejamento e da gestão do transporte, incluindo a área relativa à tecnologia da informação.

“Um dos pontos mais importantes é o controle da bilhetagem eletrônica, hoje o coração do sistema, porque gera todos os dados e informações usados para gerir o transporte urbano”, explica o auditor de controle externo Fernando Matheus da Silva, gerente do PAF 2023 – Transporte Coletivo.

Na fiscalização in loco, os auditores do TCE-PR avaliaram a acessibilidade do Terminal Central de Paranaguá e de 46 pontos de parada de ônibus – como rebaixamento de calçadas e se o calçamento é adequado para cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção. Em visitas à garagem da empresa prestadora do serviço, verificaram as condições físicas de funcionamento dos veículos e também em relação à acessibilidade, como campainha, elevador para cadeirante e adesivos com informações obrigatórias. A equipe vistoriou 13 dos 44 veículos da frota que opera na cidade.

Outro ponto de conferência foi verificar se os itinerários dos ônibus estão adequadamente identificados nos veículos, pontos e terminais. Também foi verificado se o serviço divulga amplamente os meios de contato com a ouvidoria do sistema, para receber reclamações. Durante a semana, os auditores entrevistaram 416 usuários do sistema de transporte de Paranaguá.

Equipe multidisciplinar

Comandada pelo gerente Fernando Matheus, a equipe da auditoria foi composta por outros três servidores da Coordenadoria de Auditorias (CAUD) – Aline Elis Arboit, Érico Lima Silva e Rosianne Pazinato da Silva – um que atua na Quinta Inspetoria de Controle Externo (5ª ICE): Aleksander Ecker; e um da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI): Marcus Vinicius Pazello.

A atuação de equipes multidisciplinares faz parte do programa AuditaTC, iniciativa lançada neste ano que estimula profissionais de todas as áreas do Tribunal de Contas a participarem diretamente da fiscalização, função primordial de um órgão de controle externo. Os trabalhos de campo são sempre acompanhados por pelo menos um servidor da CAUD, que coordena o processo de auditoria.

Objetivo

Esta é a sexta auditoria realizada neste ano pelo TCE-PR no sistema de transporte de grandes cidades do Paraná. As anteriores aconteceram em São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), em maio; Maringá (Norte do Estado), em junho; Curitiba, em julho; Araucária (RMC), em agosto; e Guarapuava (Centro-Sul), em setembro.

O foco das auditorias nessa área em 2023 é a avaliação da gestão em relação ao planejamento do serviço e à sua adequação, além da verificação da adequação dos parâmetros utilizados para a elaboração da estruturação econômico-financeira dos contratos de concessão, do planejamento do sistema de transporte público coletivo, da gestão dos dados, do acompanhamento periódico dos parâmetros financeiros dos contratos e sobre a eficiência do serviço prestado aos usuários.

Por meio de fiscalizações como essa, o TCE-PR pretende auxiliar os administradores públicos na identificação dos principais problemas relativos à área em seus municípios, apresentando ainda recomendações de melhorias na gestão. Caso sejam detectadas ilegalidades, também podem ser abertos processos de Tomada de Contas Extraordinária ou de Representação, conforme o caso.