CRM WhatsApp: Como Aumentar o Lucro da Sua Empresa e Vender Mais

Sabemos que o lucro está relacionado a quantia de vendas que a sua empresa realiza em contrapartida aos gastos mensais que todo estabelecimento tem, seja ele físico ou digital. Assim, o lucro está estritamente ligado ao crescimento da empresa, a qual para crescer e pode investir mais precisa automaticamente, vender mais.

Neste artigo vamos explicar como o CRM WhatsApp pode ser um grande aliado nas vendas e aumento do lucro da sua empresa. Continue a leitura e saiba mais!

O que é CRM WhatsApp e por que utilizar como estratégia de venda?

O WhatsApp se tornou um dos app mais baixados em todo o Brasil, isso devido às diferentes funções de comunicação que o app traz, como figurinhas, áudios, vídeos, envio de fotos, localização, arquivos, e até mesmo função de cobrança e pagamento.

O Whatsapp foi lançado em 2009 e rapidamente se espalhou nos celulares dos brasileiros de todas as idades. Hoje, desde crianças até idosos, conseguem usar o app sem muita dificuldade. Além de intuitivo, o aplicativo é gratuito e de comunicação em tempo real. Todos esses fatores influenciaram e fizeram do WhatsApp um dos aplicativos mais vistos durante o dia, sendo checado centenas de vezes.

Toda essa fama e presença em celulares de adolescentes, jovens, adultos e idosos, faz do Whats uma potência de comunicação e venda para a sua empresa. Agora imagine tudo isso aliado às funções de organização, armazenamento de dados automáticos e nutrição do fluxo de vendas já conhecidos do CRM.

Assim, o WhatsApp CRM é uma ferramenta de CRM com funções próprias para o WhatsApp. Ao utilizar um software desses na sua empresa as chances de vendas são muito maiores, pois o app está presente em milhares de celulares e é visto centenas de vezes por dia, nenhum outdoor no mundo consegue chamar tanta a atenção do brasileiro como uma notificação do WhatsApp.

Ou seja, se você deseja vender precisa se comunicar, e não há caminho melhor para a comunicação do que utilizar o WhatsApp aliado às funções do CRM.

Como utilizar o WhatsApp CRM nas vendas

Selecionamos 3 passos fundamentais para você utilizar o WhatsApp CRM na sua empresa e com isso vender muito mais. Conheça cada um.

Primeiro passo: estratégia de comunicação

Vender está ligado, de forma inseparável, a comunicar. Ninguém compra sem ter uma comunicação, e isso não implica em uma comunicação pessoa com pessoa, mas sim, marca com cliente. Portanto, a base está na comunicação certa para o público certo.

A comunicação certa depende do público com quem você vai estar falando, por exemplo, se a sua empresa é uma churrascaria o seu público alvo não será vegano ou vegetariano. Assim, comunicar bem não significa comunicar certo, pois é preciso comunicar com o público certo, e partir desse alvo (o público) alinhar a comunicação.

Portanto, o público alvo direciona a comunicação. E é a comunicação que atrai, nutri e vende. A comunicação é feita por meio das redes sociais, site, atendimento, e-mail, whatsapp, identidade visual e qualquer outra ação da sua empresa para o cliente.

Saiba o que chama a atenção do seu público, quais são os valores e interesses deles, invista em profissionais que saibam desenvolver uma identidade visual assertiva, e use tudo isso para as vendas por meio do WhatsApp. Afinal, o app será um atendimento personalizado e aproximado com o seu cliente, e você precisa saber como se comunicar com o público alvo.

Segundo passo: Atração e nutrição

Com o público alvo em mente, é o momento de atrair e nutrir as pessoas que se encaixam no perfil de cliente da sua empresa. Imagine que você vende uma solução e existem pessoas que precisam dessa solução, e são elas que você precisa atrair.

A atração de clientes ocorre por diferentes estratégias de marketing, como redes sociais, anúncios, participação em feiras e eventos e até mesmo outdoors pela cidade. O ponto chave é que a comunicação final seja feita pelo WhatsApp e organizada pelo CRM.

Assim, os contatos adquiridos pelas estratégias de marketing serão nutridos pelos conteúdos divulgados no WhatsApp, pois o app aproxima as pessoas muito mais rápido do que outras redes de comunicação. Essa rapidez auxilia nas vendas, que ocorrem em menos tempo e com menos esforço da equipe comercial e de atendimento. E, tempo também está relacionado ao lucro.

Terceiro passo: presença e organização

A sua empresa precisa estar presente na vida do cliente e futuro cliente, mas sem ser exagerada e repetitiva, tem que ser presente o suficiente para ser lembrada no momento de decisão de compra.

O cérebro associa o que é conhecido com o que é seguro, por isso, manter a sua empresa conhecida e na memória do cliente aumenta as chances do cliente escolher a sua empresa na hora de decisão de compra do que a empresa do concorrente, devido a esse fator de conhecimento e proximidade com a marca.

E organização é um fator que engloba tudo o que apresentamos até aqui. Sem organização fica difícil comunicar com o público certo, e muito mais para nutrir os leads captados nas ações de marketing.

Você precisa saber quais mensagens foram enviadas, quando foram visualizadas e respondidas, se aquela pessoa está no topo, meio ou fundo do funil, se já é cliente ou nunca realizou uma compra. São muitas informações que precisam estar organizadas para que o atendimento ocorra de forma assertiva, sem repetições de mensagens, sem esquecer de enviar uma mensagem.

O WhatsApp Business possui etiquetas personalizadas para os contatos, e o CRM tem diferentes funções de organização de fluxos e lembretes de mensagens. Assim, fica muito mais fácil manter a ordem e entregar o melhor para o seu cliente, sem perder dados, sem perder o histórico de comunicação com cliente.

Imagine a seguinte situação: o cliente entra em contato com a empresa para saber o status do pedido feito, alguém responde. Passa uns dias o cliente entra em contato novamente, se alguém envia uma mensagem de boas-vindas, imagine quão frustrado esse cliente ficaria em ter que explicar tudo novamente sobre o pedido feito. Esse tipo de erros, e muitos outros, são evitados com um CRM integrado com WhatsApp.