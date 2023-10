Pré-vestibular gratuito fomenta sonho do ensino superior em Superagüi

Formatura dos jovens aconteceu no último sábado | fotos: Divulgação

No último sábado (28), a instituição Gerar (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional) realizou a formatura de cerca de 15 jovens do projeto Aprova, na ilha de Superagüi, em Guaraqueçaba. Segundo a Gerar, trata-se do maior pré-vestibular gratuito do estado, realizado em mais de 20 municípios.

A cerimônia aconteceu na escola da ilha, com a presença de alunos, pais e equipe da Gerar. O clima era de alegria e nem mesmo a forte chuva do final de semana impediu a comemoração.

O presidente da instituição, Francisco Essert, participou do evento e destacou a importância do curso para os alunos. “Parabéns aos jovens, que são os astros da noite. É gratificante para a Gerar, que tem 20 anos e já impactou a vida de 500 mil pessoas, contribuir para o aprendizado e futuro de vocês”.

Para a professora do Aprova Andrieli Araujo Pires, o projeto representa uma bagagem importante para os jovens e contribuirá para que eles ingressem no ensino superior. “O curso foi muito importante para os alunos e é uma contribuição para o futuro deles. O aprendizado dos jovens evoluiu bastante com o Aprova”.

Ivo Reck Neto, chefe de gabinete do deputado Goura, que apoiou o projeto através do mandato parlamentar, afirmou que a iniciativa é de extrema relevância, pois os jovens da ilha não têm acesso a cursos existentes nos grandes centros. “Valorizamos muito a questão da educação. Viabilizar uma ação como essa é oferecer algo que no dia a dia deles não é comum. É uma comunidade que está distante dos centros urbanos, mas que tem relevância histórica, turística e ambiental”.

No próximo final de semana, os jovens farão a prova do Enem. Eles estão confiantes, após reforçarem os conhecimentos no Aprova durante três meses.

Eloisa Lopes Araújo é uma das jovens que se formou no projeto e tentará ingressar em uma graduação de administração ou direito. “O curso foi muito bom e nos ajudou no reforço das matérias”.

O sentimento do aluno Enzo é de gratidão. “O curso foi o máximo. Gostaria de agradecer a quem trouxe o projeto por nos oferecer essa oportunidade”.

Em Superagüi, o projeto contou com patrocínio do Grupo Boticário e CTG (empresa de energia do governo chinês que no mercado internacional).