Aberto chamamento de profissionais para o Verão Maior Paraná

A Secretaria Estadual do Esporte (SEES) abriu nesta quarta-feira (1º) as inscrições no edital de chamamento público para interessados em atuar no Verão Paraná 2023/2024, entre dezembro e janeiro.

O edital é direcionado a profissionais de educação física, turismo, enfermagem e comunicação. O edital para estudantes nestas áreas foi publicado mês passado.

Os pedidos de credenciamento dos profissionais poderão ser apresentados até as 23h59 do dia 10 de novembro, por meio de requerimento protocolado no sistema e-protocolo, do Governo do Estado. Links no final do texto.

É necessário incluir todos os documentos exigidos para a efetivação do credenciamento, nos termos do artigo 233 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022.

Os pedidos de credenciamento deverão ser apresentados em documentação em formato PDF, que permita a leitura de forma clara. Documentos não compatíveis serão desconsiderados e, caso sejam documentos obrigatórios, resultarão no indeferimento do pedido, sendo facultada a apresentação de novo pedido.

coordenador do Verão Maior Paraná pela Secretaria do Esporte, Jackson Almeida.

Podem participar deste edital de credenciamento pessoas físicas, maiores de 18 anos, que preencham os requisitos de habilitação contidos no Anexo I – Termo de Referência do edital.

Verão Paraná 2023/2024 – A edição 2023/24, prevista para acontecer de 26 de dezembro de 2023 a 6 de fevereiro de 2024, prevê ações voltadas aos veranistas e comunidade local com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento.

O projeto é uma ação integrada do Governo do Estado que reforça o atendimento com serviços públicos nas praias e balneários paranaenses.

Confira a documentação exigida:

Geral

Cédula de Identidade R.G, com idade mínima de 18 anos

Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF

Prova de inscrição no NIT/PIS/PASEP

Comprovante de Inscrição no respectivo conselho de classe, com exceção para função de monitor.

Comprovante de formação na respectiva função para os profissionais.

Comprovante de formação na respectiva função ou declaração de matrícula com expedição mínima de 60 dias para a função de monitor.

Profissional de Educação Física

Comprovar formação acadêmica de Bacharel em Educação Física.

Apresentar a cédula de registro no Conselho Regional de Educação Física

Ter 18 anos completos.

Profissional de Educação Física (Coordenador)

Comprovar formação acadêmica de Bacharel em Educação Física.

Apresentar a Cédula de Registro no Conselho Regional de Educação Física.

Ter 18 anos completos.

Comprovar experiência prévia em ações realizadas pelo Governo do Estado do Paraná.

Profissional de Turismo

Comprovar formação em Bacharel em Turismo no Estado do Paraná ou formação técnica em Guia de Turismo.

Apresentar a Cédula de Registro no Cadastur do Estado do Paraná, com cadastro válido até a data final do projeto.

Ter 18 anos completos.

Profissional de Enfermagem

Comprovar formação em Enfermagem ou Técnico em Enfermagem.

Apresentar Registro no Conselho Regional de Enfermagem.

Ter 18 anos completos.

Profissional de Comunicação Social

Comprovar formação em Comunicação Social.

Apresentar comprovação de experiência prévia ou registro em órgão de classe.

Ter 18 anos completos.

Links:

Edital de Chamamento Público (n.º 26/2023)

Sistema e-Protocolo