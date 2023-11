Sebrae promove encontro sobre o desenvolvimento do Litoral com especialista internacional

O Sebrae/PR realiza, no dia 9 de novembro, na Associação Banestado, no balneário Praia de Leste, em Pontal do Paraná, o encontro “Litoral em desenvolvimento – Construindo o futuro juntos”. De acordo com o Sebrae, o objetivo do evento é capacitar, encorajar e cultivar um senso de pertencimento entre os cidadãos, por meio da troca de conhecimento e ações inspiradoras.

Estarão reunidos representantes dos sete municípios litorâneos (Antonina, Morretes, Paranaguá, Guaraqueçaba, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba) em um espaço de diálogo e aprendizado. As inscrições são gratuitas.

“O desenvolvimento econômico contribui e tem papel vital no progresso de nossa sociedade, na melhoria da qualidade de vida, no aumento da produção, na criação de empregos e no avanço contínuo da nossa região. É por isso que convidamos todos interessados em contribuir para o crescimento do nosso litoral”, convida Alissele Liceski Rabiço, consultora do Sebrae/PR.

A programação será realizada entre 18h e 21h30, começando com o painel “Compreendendo o papel de diversos atores na promoção de uma economia em desenvolvimento”.

“Teremos a oportunidade de mobilizar e fortalecer líderes locais na compreensão do papel fundamental desempenhado por diversos atores, incluindo governos, empresas, instituições de ensino, instituições financeiras e a sociedade civil. Nesse painel, abordaremos a promoção de uma economia em desenvolvimento, o apoio ao empreendedorismo, o fomento à pesquisa, a capacitação da mão de obra, a atração de investimentos e a facilitação do acesso ao crédito”, adianta a consultora do Sebrae/PR.

Em seguida, serão apresentados os casos de sucesso de Lima (Peru) e Medellín (Colômbia), como inspiração de cooperação, inovação social e solução de desafios reais. Esse relato será conduzido pelo cientista político e administrador Jean Edouard Tromme, consultor internacional em desenvolvimento sustentável.

Data: 9 de novembro, quinta-feira.

Horário: 18h às 21h30.

Local: Associação Banestado – Sede Praia de Leste.

Alameda das Palmeiras, 369-379 – Praia de Leste – Pontal do Paraná.

Estacionamento disponível no local.

O evento é gratuito, com vagas limitadas

Inscrições on-line pelo link: https://bit.ly/3tTgguv

Fonte: Agência Sebrae de Notícias