Matinhos sedia o Circuito CBSurf Taça Brasil

O Pico de Matinhos sedia a partir de hoje e até domingo (de 6 e 12) a quarta etapa do Circuito CBSurf Taça Brasil. A competição faz parte do Circuito da Segunda Divisão do surf brasileiro e reúne atletas que buscam uma vaga no Dream Tour 2024, elite nacional da modalidade.

O Circuito CBSurf Taça Brasil 2023 é promovido pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) em parceria com a Federação Paranaense de Surf (FPS), com apoio do governo estadual por meio dos Jogos de Aventura e Natureza e da Prefeitura de Matinhos.

São esperados 240 participantes, que além da pontuação competem pela premiação em dinheiro, de R$ 20mil.

“Esperamos que seja um sucesso como foi a etapa do brasileiro no ano passado. A tendência é que lote as inscrições nas duas categorias, porque a galera está na expectativa de surfar essa onda do Pico de Matinhos. É uma honra estar à frente de um evento tão importante que fomenta o comércio, o município e todos que estão envolvidos”, disse o presidente da FPS, Renato Trogue.

O paranaense Edson de Prá conquistou o título da primeira etapa do Circuito em Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco, e atualmente está em terceiro lugar no ranking. “Estou feliz que a etapa vai ser no quintal de casa, é uma onda que eu treino todos os dias e conheço bastante. A minha expectativa é grande, estou brigando pelo ranking e estou bem confiante por ter a família e amigos torcendo por mim na praia”, disse.

“Matinhos sempre foi palco de uma das melhores ondas do Sul do Brasil, sem falar que é um verdadeiro celeiro de grandes campeões do surf nacional e internacional. Nos dá muito orgulho poder realizar uma etapa que chama a nata do surf brasileiro para desfrutar deste icônico pico de surf”, afirmou o presidente da CBSurf, Teco Padaratz.

Veja o ranking com os dez primeiros colocados após três etapas:

Masculino

Lucas Vicente (SC) 14000 pts Alex Ribeiro (SP) 11100 pts Edson de Prá (PR) 11000 pts Deyvson Santos (RN) 10800 pts Israel Júnior (RN) 10500 pts Weslley Dantas (SP) 10000 pts Pedro Dib (SP) 10000 pts Luel Felipe (PE) 9700 pts Renan Pulga (SP) 9700 pts Guilherme Lemos (RJ) 9700 pts

Feminino

Julia Duarte (RJ) 21400 pts Tais Almeida (RJ) 17100 pts Nathalie Martins (PR) 15200 pts Kemily Sampaio (SP) 15200 pts Kiany Hyakutake (SC) 15000 pts Sophia Gonçalves (SP) 13800 pts Monik Santos (PE) 13600 pts Alexia Monteiro (RS) 13400 pts Potira Castaman (SC) 13400 pts Gabriely Vasque (PR) 11900 pts.

4ª Etapa do Circuito CBSurf Taça Brasil 2023

Data: 6 a 12 de Novembro

Local: Pico de Matinhos