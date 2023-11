Estreia da categoria feminina no Taça Brasil Matinhos

Foto: Brocolis Photo

O segundo dia de competição do Taça Brasil Matinhos de surf contou com um total de 30 baterias e a estreia da categoria feminino nas ondas paranaenses. O sol apareceu durante todo o evento e os atletas foram novamente presenteados com boas condições.

A paraibana Analu Silva foi o destaque do dia com o melhor somatório entre as meninas, 14.50. “Estou muito feliz em iniciar o evento com a maior nota, venho treinando bastante pra isso. Minha expectativa é passar bateria por bateria e chegar na final. Eu treino em uma onda parecida que é Baía Formosa, então é como se eu estivesse em casa” disse.

A paranaense Nathalie Martins é a atual terceira colocada do ranking de acesso à elite do surf brasileiro. “Estou bem no ranking e é bom ter uma etapa perto de casa e poder contar com a torcida em um lugar que eu gosto muito. Eu espero fazer um bom resultado para consolidar minha vaga para o Dream Tour”, afirmou.

Com apenas 10 anos, o potiguar Matheus Jhones foi o participante mais novo do evento. “Estou muito feliz que eu competi aqui. Meu pai me inscreveu e eu vim me divertir e ter uma noção de como é competir com os profissionais”, afirmou.

O ubatubense Ryan Kainalo conquistou a maior nota do dia, um 9.00, em uma onda longa com uma sequência de manobras. “As condições estão boas e ao mesmo tempo difíceis, mas quando encaixa ali dá pra fazer boas manobras. Eu sabia que era uma onda longa então eu tentei botar bastante energia, mas com tranquilidade, respirando, e acho que deu certo”, disse.

A chamada para o terceiro dia será às 7h30 da manhã para possível início às 8h00. No cronograma está previsto a finalização da terceira fase masculina, a segunda fase feminina e a fase 4 masculina.