Crianças tomam Pico de Matinhos durante Taça Brasil de surf

Foto: Projeto Somar Surf Escola

Crianças das escolas municipais de Matinhos que aprendem a surfar com o Projeto Soma foram os destaques no segundo e no terceiro dia do Circuito CBSurf Taça Brasil.

A campeã paranaense Andressa Carvalho ressaltou a importância deste contato. “É muito irado poder estar passando um pouco do que eu sei sobre o surf e, como eles estão começando agora, é muito legal ver eles tentando entender um pouco como é passar uma bateria, fazer o pódio, a premiação, etc. Ontem mesmo uma aluna veio tirar dúvidas sobre o campeonato e concluiu que queria viver do surf”, disse.

Os alunos também estiveram presentes no segundo dia do evento no segundo dia em uma ação de conscientização ambiental que foi feita em parceria com um dos patrocinadores.

Peterson Crisanto

Na competição, o atleta local e atual vice-líder do ranking do Dream Tour Peterson Crisanto deu um show nos aéreos e obteve a maior nota (9.50) e melhor somatório (17.53) do evento. “Está sendo uma experiência muito boa competir em casa. É uma energia surreal e eu me sinto bem à vontade. Eu conheço bastante essa onda e estou bem feliz de começar o dia com o pé direito. Isso mostra que eu estou colhendo bons frutos dos meus treinos e to bem preparado”, afirmou.

Feminino

O evento encerrou com a penúltima bateria da Fase 2 na categoria feminina. A ubatubense Naire Marquez detém o recorde da melhor onda entre as mulheres, um 8.33 em uma sequência de manobras.

Hoje está prevista a última bateria da Fase 3 Feminino, seguido das Fases 4, 5 e 6 do Masculino. A chamada será às 6h30 para possível início às 7h.

O Taça Brasil Matinhos é realizado pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) em parceria com a Federação Paranaense de Surf (FPS), com apoio dos Jogos de Aventura e Natureza e da Prefeitura Municipal de Matinhos.

Rodrigo Saldanha | Foto: brocolisphoto

Fase 3 masculino

Bateria 11

Gabriell Bruno (RN) Victor Valentin (PR) Gustavo Ramos (SC) Murillo Coura (SP)

Bateria 12

Peterson Crisanto (PR) Alex Ribeiro (SP) Luciano Brulher (SP) Luã da Silveira (SC)

Bateria 13

Lucas Vicente (SC) Matheus Navarro (SC) Marcos Correa (SP) Rodrigo Saldanha (SP)

Bateria 14

Amando Tenório (AL) Thiago Eduardo (CE) Kim Matheus (SP) Alan Jhones (RN)

Bateria 15

Ytalo Oliveira (CE) José Muniz (SC) Sergio Luan (SP) Glauciano Rodrigues (CE)

Bateria 16

Samuel Joquinha (RN) Diego Aguiar (SP) Vitor Ferreira (RJ) Luan Carvalho (SP)

Bateria 17

Wigolly Dantas (SP) Adauto Sena (RN) Caio Costa (SP) Kalany Ratto (RJ)

Bateria 18

Igor Moraes (SP) Diogo Santos (BA) Messias Felix (CE) Pablo Paulino (CE)

Bateria 19

Cauã Costa (RJ) Wallace Vasco (SC) Aminandes Pamplona (PR) Yantuir Bezerra (PE)

Bateria 20

Lucas Bezerra (CE) Rafael Pedreira (BA) Caetano Vargas (SC) Gustavo Ribeiro (SP)

Bateria 21

Victor Costa (RN) Leo Andrade (BA) Renan Rodrigues (SP) João Moura (PR)

Bateria 22

Luan Wood (SC) Lucas Cainan (PR) Cauet Frazão (CE) Renan Pulga (SP)

Bateria 23

Pedro Dib (SP) Guilherme Fernandes (SP) Giovani Pontes (SP) Hugo Bomfim (SP)

Bateria 24

Israel Junior (RN) Felipe Ximenes (SC) Pedro Neves (RJ) Pedro Ferreira (SP)

Fase 2 feminino

Bateria 1

Naire Marquez (SP)

2.Potira Castaman (SC) Kiany Cristina (SP) Kyany Hyakutake (SC)

Bateria 2

Nathalie Martins (PR) Yanca Costa (RJ) Karol Ribeiro (RJ) Monik Santos (PE)

Bateria 3

Julia Duarte (RJ) Jessica Bianca (PR) Luara Mandelli (PR) Aurora Ribeiro (SP)

Bateria 4

Analu Silva (PB) Maria Autuori (SC) Mayara Zampieri (SP)

4.Tais Almeida (RJ)

Bateria 5