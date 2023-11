O Paraná precisa de mais atenção ao Litoral e Vale do Ribeira, diz Goura

O deputado estadual Goura (PDT) cobrou do governo do Paraná, no início desta semana, mais atenção para a região do Vale da Ribeira e do Litoral, em particular para Guaraqueçaba.

Durante a discussão do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, realizado no plenário, nesta segunda-feira (6), o deputado lembrou ao secretário de Planejamento do governo estadual, Guto Silva, as mudanças climáticas “cada vez mais intensas”. Goura cobrou recursos para realocação de famílias em áreas de risco, para redução de danos, habitação e para recuperação das coberturas florestais.

Também pediu um “um olhar mais sensível” do governo estadual em regiões mais carentes, de menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), que precisam de mais apoio, “em especial os municípios do Vale do Ribeira e também o município de Guaraqueçaba”,

Goura também cobrou a pavimentação da rodovia PR-405 em Guaraqueçaba e um trapiche na Ilha de Superagüi: “talvez a mais bela praia do nosso Litoral, com mais de mil pessoas que moram lá e não têm um trapiche”. O deputado destacou que “as pessoas que vivem em Superagüi precisam descer do barco na água”.

Goura cobrou previsão no orçamento para:

🛣️ Pavimentação da Estrada de Guaraqueçaba (PR 405)

🚤 Construção de um trapiche na Vila do Superagui

🏘️ Investimentos em infraestrutura nas regiões mais carentes do Paraná.

🍃 Também pediu para que fossem incluídas medidas de prevenção a desastres ambientais.

❗As necessidades das comunidades do Vale do Ribeira e do litoral paranaense merecem todo o cuidado!



https://www.instagram.com/reel/CzbFfH9OX-x/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==