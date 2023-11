Jihad Khodr e Lucas Cainan classificados nas quartas de final da Taça Brasil Matinhos

Lucas Cainan, da Ilha do Mel (Paranaguá) | Foto: @brocolisphotos

As quartas de final masculinas foram definidas nesta quinta-feira no Taça Brasil Matinhos de surf. Os finalistas passaram por três baterias.

O dia começou com a última bateria da Fase 2 do Feminino com vitória da cearense Silvana Lima. Ela e a carioca Aysha Ratto disputam amanhã no próximo round.

Na sexta fase do masculino as disputas começaram a ser “homem a homem” e os surfistas Ryan Kainalo, Jihad Khodr, Wesley Leite, Ivan Silva, Lucas Vicente, Wiggolly Dantas, Igor Moraes e Lucas Cainan venceram suas baterias.

Jihad Khodr, de Matinhos, garantiu sua vaga nas quartas de final e contou com a torcida do seu filho Gabriel Chiah. “É uma evolução pra mim ver ele surfar aqui no pico com a linha dele e ver ele quebrando. Ele está passando todas as baterias e espero que ele vá para a final e ganhe o campeonato” disse.

Mesmo tendo sido eliminado na quinta fase, o paranaense Peterson Crisanto detém a melhor nota (9.80) e o melhor somatório do evento (18.13).

A local Gabriely Vasque ficou como espectadora durante o quarto dia de competição. “É muito legal assistir as baterias e ver que tem local disputando o campeonato. Eles estão quebrando a vala!”, afirmou.

Na sexta-feira está previsto para as mulheres irem para a água na Fase 05. A chamada será às 8h30 para possível início às 9h00.

Fase 3 Feminino

Naire Marquez (SP) x Yanca Costa (RJ) x Julia Duarte (RJ) Potira Castaman (SC) x Nathalie Martins (PR) x Jessica Bianca (PR) Analu Silva (PB) x Gabriely Vasque (PR) x Silvana Lima (CE) Maria Autuori (SC) Taina Hinckel (SC) x Aysha Ratto (RJ)

Quartas de final Masculino

Ryan Kainalo (SP) x Jihad Khodr (PR) Wesley Leite (SP) x Ivan Silva (PE) Lucas Vicente (SC) x Wiggolly Dantas (SP) Igor Moraes (SP) x Lucas Cainan (PR)

A Taça Brasil Matinhos é realizada pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) em parceria com a Federação Paranaense de Surf (FPS). Tem apoio do Governo do Estado, por meio dos Jogos de Aventura e Natureza e da Prefeitura de Matinhos.

4ª Etapa do Circuito CBSurf Taça Brasil 2023

6 a 12 de Novembro

Pico de Matinhos/PR