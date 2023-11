DER disponibiliza Plano Funcional da Ponte de Guaratuba

Plano define o traçado da ponte e seus acessos pela PR-412, bem como as conexões com ruas da cidade

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) aprovou e está divulgando o Plano Funcional da obra da nova Ponte de Guaratuba e seus acessos.

O plano define de forma geral o traçado da obra a ser construída sobre a baía de Guaratuba. Ele leva em consideração os estudos do traçado, definido no anteprojeto, além dos estudos de tráfego, topográficos, hidrológicos, geológicos, geotécnicos, geodésicos bem como todas as variáveis e interferências com as vias e acessos existentes, a fim de verificar a necessidade de obras complementares de interseções, acessos ou obras de arte especial.

“Durante a elaboração dos estudos de viabilidade econômica, técnica e ambiental, o EVTEA da Ponte de Guaratuba, também realizamos os estudos preliminares de engenharia, sendo um dos resultados a maquete eletrônica que todos já devem ter visto. Agora avançamos mais ainda, poderia dizer até que refinamos mais as soluções para a obra, que nos levou ao trecho estaiado no meio do eixo e não mais nas laterais, e também um número menor de colunas a serem implantados na baía”, afirma o assessor do diretor-presidente do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes, engenheiro fiscal da obra.

“São melhorias que vão facilitar a manutenção da estrutura da ponte pelas próximas décadas, e que também reduzem o impacto ambiental, no caso das colunas, sendo a execução da obra com total responsabilidade ambiental um dos nortes do DER do Paraná nessa empreitada”, completa.

O arquivo em formato pdf pode ser baixado. Apesar de ter apenas cerca de 9 MB, ele apresenta um detalhado mapa com dimensões de 2m x 0,5m, podendo demorar para ser visualizado. Na galeria abaixo está disponível uma versão reduzida, em formato de imagem.

Os acessos aos lotes lindeiros ainda serão incluídos no plano funcional, já estando com os estudos avançados.

A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com um vão principal de 160 metros, já a dimensão do canal de navegação terá 17 m de altura e 90 m de largura. Quanto aos acessos, o projeto totaliza no eixo principal a extensão de 1.826 metros, sendo 951 metros no lado sul e 875 metros no lado de norte. Dentro do projeto está prevista também a implantação de vias locais e conexão à Estrada de Cabaraquara.

Para facilidade de locomoção será duplicada a PR-412 e implantados passeios com ciclovia ao longo de todo o acesso. Outras soluções de engenharia, como contenções com cortina atirantada e terra armada serão executadas. Para melhor acomodar o tráfego e garantir a fluidez da circulação em todos os acessos, está prevista a implantação de 5 dispositivos de retorno.

Segundo o DER, até o momento já foram investidos R$ 7.261.349,08 na etapa atual da obra, que inclui a elaboração dos projetos básicos e executivo de engenharia, elaboração de estudos e avaliações para obtenção de licenças ambientais e agora também a instalação do canteiro de obras.

Acesse o arquivo em PDF: www.der.pr.gov.br/…funcional_ponte_guaratuba.pdf

