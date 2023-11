Guaraqueçaba teve maior temperatura do Paraná no domingo de forte calor

O “calorão” deste domingo proporcionou o dia mais quente do ano em muitas cidades do Paraná. A onda de calor atingiu a maior parte do Brasil no final de semana e perdura em algumas regiões durante esta semana.

Em Curitiba e Região Metropolitana fez quase 35°C, já entre as faixas norte e oeste do Estado quase chegou aos 40°C. Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro chegou aos 39º C e Fazenda Rio Grande, na RMC, aos 34,9ºC, recorde nas duas cidades. As informações são do Simepar (Sistema de Monitoramento do Paraná)

No Litoral ficou ainda mais quente, fez 42,1ºC em Guaraqueçaba, 41°C em Antonina, 40,5ºC em Morretes e 37,7ºC em Paranaguá.

Na tabela, confira mais informações sobre o recorde histórico e as duas mais fortes ondas de calor de 2023: do fim de setembro e a deste início de novembro.

Fonte: Simepar