Jairton Rocha, o Mickey, é homenageado na Assembleia Legislativa

Foto: Alep

O guaratubano Jairton Rocha, conhecido como Mickey, foi homenageado na Assembleia Legislativa do Paraná nesta segunda-feira (13) com um Menção Honrosa.

O reconhecimento foi proposto pelo deputado estadual Thiago Buhrer (União), presidente da Comissão de Esportes da Alep. Buhrer enalteceu o torcedor coxa-branca como um exemplo de espírito esportivo.

Em suas redes sociais, Jairton agradeceu a menção e mostrou-se muito feliz. “Hoje foi um dia muito especial em minha vida, pois tive a honra e o privilégio de estar na Assembleia Legislativa do Paraná para receber uma linda homenagem ‘Menção Honrosa’… Assim, representei meu time do coração, a imensa nação Coxa Branca, e todos os torcedores de clubes do Brasil que nos admiram e respeitam. Deus abençoe a todos.”

Jairton é conhecido por frequentar o Couto Pereira em uma maca. Ele é portador de distrofia muscular, uma doença diagnosticada aos 13 anos de idade, que o impede de andar e sentar.

Fonte: Portal da Cidade Guaratuba