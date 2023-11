Paranaguá tem final de semana movimentado antes do Dia da Consciência Negra

Paranaguá tem uma intensa atividade a partir deste sábado (18) em alusão ao Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, segunda-feira.

Na data acontecerá a estreia da Linha Preta Paranaguá, mas há diversas outras atividades. A partir de amanhã, sábado (18), acontece o 2º Festival Afro Enedina Marques.

São 3 dias de atividades focadas na cultura afro com entrada gratuita e para o público de todas as idades.

A programação começa com uma roda de conversa sobre ‘Prevenção Combinada, Raça, Gênero e Segurança Alimentar’ promovida pela Rede das Mulheres Negras do Paraná. É um evento exclusivo para mulheres e será das 14h às 18h, no Sesc Paranaguá.

No domingo (19), haverá teatro, música e outras apresentações artísticas para o público em geral, das 17h às 21h, no Teatro Municipal de Paranaguá Rachel Costa.

O Festival volta no dia 28 de novembro, também no Teatro Rachel Costa, das 9h às 11h e das 14h às 16h, com Teatro e Aula Anti-racista para as Crianças.

Quem foi: Enedina Alves Marques foi uma professora e pioneira engenheira brasileira. Formou-se em Engenharia Civil em 1945 pela Universidade Federal do Paraná, entrando para a história como a primeira mulher a se formar em engenharia no estado e a primeira engenheira negra do Brasil.

Principais obras: Usina Capivari-Cachoeira, Colégio Estadual do Paraná e a Casa do Estudante Universitário de Curitiba.

Porto Seguro tem atividades no domingo

No bairro Porto Seguro, a Associação de Moradores promove diversas ações neste domingo (19), como parte das programações do Novembro Negro.

O evento acontece no Colégio Estadual Joaquim Tramujas. A programação vai iniciar às 9h, com um café da manhã coletivo gratuito. Às inicia uma roda de conversa sobre “Os Direitos da População Negra, com medição de Jakeline Taylor, coordenadora do Coletivo Afro Parnanguara.

Às 11h, acontecem as oficinas de samba, atabaque e trança raiz. Às 12h30, está programada uma apresentação de atabaque, seguida do almoço, com feijoada, às 13h.

O evento encerra com show do artista Du Rap, que inicia às 14h30.