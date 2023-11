Pontal do Paraná anuncia 2ª audiência do Plano Diretor

A segunda de quatro audiências públicas para revisão do Plano Diretor de Pontal do Paraná será realizada no dia 30, uma quinta-feira, a partir das 18h30, no ginásio da Escola Municipal Benvinda de Miranda Lopes Correa (rua dos Limoeiros), no balneário Pontal do Sul.

A primeira audiência foi realizada no dia 19 de setembro em Praia de Leste.

“Todos os cidadãos pontalenses e interessados em geral estão convidados a participar, pois é essencial construirmos um futuro melhor para nossa cidade”, divulga a prefeitura.

A 2ª Audiência Pública para revisão do Plano Diretor de Pontal do Paraná será transmitida ao vivo nas redes sociais da Prefeitura de Pontal do Paraná (Facebook: Prefeitura de Pontal do Paraná; e Instagram :@pontalprefeituramunicipal.