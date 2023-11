Conselho Regional de Biomedicina faz 5 atuações no Litoral

Divulgação CRBM6

O Conselho Regional de Biomedicina do Paraná – 6ª Região (CRBM6) vistoriou 23 estabelecimentos no Litoral e aplicou 5 autos de infração – os nomes dos estabelecimentos autuados não foram divulgados.

Na região há 27 estabelecimentos com registro ativo no conselho. As fiscalizações aconteceram nos municípios de Antonina, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. Ou seja, só Guaraqueçaba ficou de fora.

O balanço foi divulgado pelo CRBM6 em alusão ao Dia do Biomédico, comemorado hoje, 20 de novembro. O resultado, referente a 2022 e 2023, serve de alerta para os usuários buscarem estabelecimentos regularizados e a importância da fiscalização.

Em todo o Paraná, foram 673 ações de fiscalizações em 53 municípios de diferentes regiões do Estado. Ao todo, 460 estabelecimentos comerciais foram inspecionados e 336 autos de infração foram aplicados. Ao longo do mesmo período a entidade recebeu 247 denúncias.

Nos casos em que foram constatados indícios de irregularidades sanitárias ou exercício irregular da profissão, as vistorias tiveram apoio dos órgãos de vigilância sanitária, do Ministério Público e da Polícia Civil do Paraná.

“Foram constatadas irregularidades em 49% dos estabelecimentos examinados. Os erros mais comuns referem-se à falta de registro de estabelecimentos que prestam serviços de biomedicina e a falta de atualização de dados cadastrais junto ao CRBM6. Nos casos de pessoa física, os maiores problemas são os débitos com a autarquia e casos de profissionais atuando sem a devida habilitação registrada junto a entidade”, explica o presidente do CRBM6, Thiago Massuda.

Proteção legal

Ao realizar as fiscalizações, o CRBM6 atesta que o profissional biomédico e as empresas vistoriadas agem dentro da lei e cumprem as normas legais estipuladas. Para a sociedade, o benefício é a certeza de que as regras são exigidas, verificadas e cumpridas.

“Com diálogo, trabalho e agindo com transparência dentro da lei, todos ganham. Prova disso é que o número de filiados da entidade cresceu significativamente nos últimos meses. Foram 1.832 novas pessoas físicas e 593 novas empresas que aderiram ao Conselho”, enfatiza Massuda.

Sobre o CRBM6

O Conselho Regional de Biomedicina do Paraná 6ª Região (CRBM6) é uma Autarquia Federal com jurisdição no Estado do Paraná.

A entidade é formada por mais de 5.000 profissionais. A sede fica em Curitiba e as delegacias regionais estão em Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, União da Vitória, Guarapuava, Umuarama, Guaíra e Ponta Grossa.

Sobre a biomedicina

Os biomédicos atuam em mais de 30 atividades ligadas à saúde tais como acupuntura, análises clínica e ambiental, bromatológicas [avalia a qualidade dos alimentos], auditoria, banco de sangue, biofísica, biologia molecular, bioquímica, citologia oncótica, embriologia, estética, farmacologia, fisiologia, genética, hematologia, histologia, imunologia, imagenologia, informática da saúde, microbiologia, microbiologia de alimentos, monitoramento neurofisiológico transoperatório, parasitologia, patologia, perfusão, psicobiologia, radiologia, reprodução humana, sanitarista, saúde pública, toxicologia, virologia e outras áreas.