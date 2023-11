Colégio Bom Jesus de Paranaguá participa de ação de conscientização sobre violência contra a mulher

Alunos da unidade estarão no terminal de ônibus central fazendo orientações à população no dia 21 de novembro, no período da tarde

Imagem ilustrativa de campanha do Ministério da Mulher

O Colégio Bom Jesus Nossa Senhora do Rosário, de Paranaguá, vai participar de uma ação de conscientização sobre a violência contra a mulher, em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher.

Nesta terça-feira (21), alunos da unidade vão orientar as pessoas que passarem pelo Terminal Urbano da cidade, com a distribuição de fôlderes explicativos sobre o tema. A Secretaria da Mulher estará na ação com doações de roupas e também com orientações.

Os alunos integram uma equipe da 2ª série do Ensino Médio que fez um trabalho sobre o tema, como proposta do Itinerário Humanas. O estudo consiste, entre outras atividades, do desenvolvimento dos fôlderes e do banner com orientação para as mulheres que porventura forem vítimas de violência. Os materiais impressos trazem algumas informações importantes, como: o que é a violência contra a mulher, tipos e causas da violência, Lei Maria da Penha, orientações para elas se protegerem e indicações de locais aos quais recorrer em caso de violência.

A gestora do Colégio Bom Jesus Nossa Senhora do Rosário, Monica K. Pallú, salienta que a ação demonstra a importância da integração dos temas que estão sendo trabalhados na escola com a comunidade na qual os alunos estão inseridos. “Tudo isso com o objetivo de mudar a realidade social”, afirma Monica.

A professora responsável pela disciplina em sala de aula, Janymere Picanço da Silva. ressalta a importância de que toda a sociedade discuta e se envolva com o tema, já que a quantidade de casos de violência aumenta a cada dia. “Mesmo com o avançar da sociedade e a evolução dos valores sociais, a conquista do espaço pelas mulheres tem acabado por revelar o preconceito enraizado em nossa sociedade. Entender melhor esse fenômeno motivou a pesquisa da equipe”, conta a professora.

Janymere explica que a escolha de um espaço público de grande circulação de pessoas é ideal para a conscientização e a divulgação de canais para a denúncia em casos de violência contra a mulher, a fim de diminuir o avanço desse tipo de crime. “Além disso, muitas pessoas acreditam que só há violência contra as mulheres quando ocorre uma agressão física, desconhecendo outras formas dessa manifestação, como a violência psicológica e a moral, por exemplo, e isso nós também vamos esclarecer durante a ação”, explica.

“Com essa ação, os estudantes fazem uma imersão na realidade social das mulheres. Isso os sensibiliza tornando-os mais empáticos, solidários, colaborativos e preocupados em respeitar o outro. Somente entendendo o problema será possível estruturar medidas educacionais e políticas públicas voltadas a solucioná-lo”, diz Janymere.